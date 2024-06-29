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花蓮橘子猿　挑戰EMPOWER Finals 2連霸

▲花蓮橘子猿，挑戰EMPOWER Finals 2連霸。（圖／EMPOWER提供）

▲花蓮橘子猿，挑戰EMPOWER Finals 2連霸。（圖／EMPOWER提供）

記者杜奕君／綜合報導

EMPOWER引爆運動訓練與橘子關懷基金會於2023年五月時，攜手前進花蓮成立第一支U12 青少兒籃球隊。今年再度攜手合作，並在4月21日成立了U14 (Under 14，十四歲以下)第二支橘子關懷基金會冠名贊助社區型俱樂部籃球隊，球隊共24名球員，將在6月30日的引爆籃球訓練年度總決賽上，披上專屬『城市版球衣』，進行2024年度第一場正式比賽。

2023 EMPOWER引爆運動訓練與橘子關懷基金會啟動『前進籃球夢』，雙方以推動夢想實踐為共同目標，去年度不僅成立第一支社區俱樂部籃球隊，也第一次在花蓮舉辦了第一場社區俱樂部賽事『花蓮橘子 Galaxy Cup』籃球賽事，為花蓮地區的青少兒運動教育立下了重要的里程碑。

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第二年特別以『城市版』球衣亮相，設計上使用橘色和黑色做搭配，並以花蓮的土地輪廓做為基底、結合中央山脈的意向，與橘子關懷基金會理念GoNext 不謀而合，象徵花蓮的選手帶著堅韌不拔不拔，無所畏懼前進新竹，挑戰爭取佳績！！

「花蓮橘子猿」籃球隊即將於6月30日登場的EMPOWER總決賽，迎來他們的2024第一場正式比賽。比賽 當天橘子關懷基金會執行長陳秉良也將出席觀賽，並將城市版球衣捐贈給球隊;期望橘子猿軍再次帶著花蓮的熱情，挑戰二連霸，再次創下優異表現。

▲花蓮橘子猿，挑戰EMPOWER Finals 2連霸。（圖／EMPOWER提供）

關鍵字： 花蓮橘子猿EMPOWER

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