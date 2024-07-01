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中華男籃還有第2個歸化　布依德有望瓊斯盃期間簽約

▲夢想家麥卡洛、布依德，國王李愷諺、林書豪。（圖／PLG職籃提供）

▲布依德有望在瓊斯盃期間，與中華籃協完成簽約。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

第43屆瓊斯盃籃球賽將於7月6日由女籃賽事點燃戰火，男籃部分則將於13日接力開打，其中男子組中華藍、白，此次確定將有吉爾貝克以及布依德兩名「準歸化球員」助陣。其中「大B哥」吉爾貝克，已經在今天(1日)正式與中華籃協完成簽約，籃協副秘書長張承中透露，「目標是瓊斯盃期間，要談與布依德的合約。」

本屆瓊斯盃中華男籃揭開全新風貌，其中在藍隊部分，效力PLG職籃福爾摩沙夢想家的洋將吉爾貝克，確定加入助陣，今日大B抵台後，也正式與籃協完成簽約，目前已經開啟歸化相關流程，目標是本屆瓊斯盃結束前，能夠順利完成歸化，正式入籍加入中華男籃。

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今日下午頂著嚴重時差出席本次瓊斯盃記者會，吉爾貝克透露，「首次代表中華隊出賽，這對我是很大的榮譽，因為夢想家也有很多球員打過中華隊，因此事前我也詢問了一下狀況，也和阿提諾聊過，希望能快速融入團隊，也感謝夢想家的管理層，讓我能夠有機會代表中華男籃出賽。」

此次夢想家除了吉爾貝克、布依德分別加入中華藍、白陣容，另一位也有歸化意願的麥卡洛，則將代表菲律賓隊出征此次瓊斯盃。

吉爾貝克表示，「我平常就常常和麥卡洛互開玩笑，他應該很想在我頭上來記灌籃，我也很期待瓊斯盃和他交手。」

▲「大B」吉爾貝克正式簽約，將成為中華男籃歸化球員。（圖／中華籃協提供）

▲吉爾貝克已經在今天與中華籃協簽約，開啟歸化流程。（圖／中華籃協提供）

關鍵字： 吉爾貝克布依德瓊斯盃歸化籃協張承中

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