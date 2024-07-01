快訊／瓊斯盃陳盈駿回歸領軍　賀家兄弟、歸化吉爾貝克銜命出擊

▲高人氣「賀家兄弟」賀丹、賀博此次加入瓊斯盃中華藍隊陣容。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

第43屆「威廉瓊斯盃籃球賽」，本屆女子組將於7月6日開打，男子組則將於7月13日登場，其中在中華男籃藍隊，今(1日)也正式確定與PLG職籃夢想家洋將吉爾貝克簽下「1+1」合約，即將成為中華男籃史上第4位歸化球員。另外，中華藍陣中還包括劉錚、陳盈駿、林庭謙，以及高人氣「賀家兄弟」賀丹、賀博，林秉聖、高錦瑋等好手助陣，陣容可說相當豪華。

本次瓊斯盃將於新莊體育館開戰，其中女子組部分，中華藍、白將和日本、馬來西亞、菲律賓、泰國共6隊參賽，至於男子組部分，則包括中華藍、白以及日本、菲律賓、馬來西亞、阿聯、澳洲、烏克蘭以及美國，共9隊參賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次接下中華藍兵符的義大利籍總教練圖奇表示，「這次擔任中華藍總教練，是非常特別的經驗，首要目標是利用瓊斯盃，為下個階段的國際賽，也就是FIBA亞洲盃資格賽下一階段做好準備。我知道瓊斯盃是台灣非常重要的國際賽事，進攻上我們比較矮小，可以利用速度與快節奏成為優勢，防守端則會有很多不同的設定來因應每場比賽。」

圖奇也強調，「在選擇球員的標準上，我需要聰明且具有足夠籃球知識的選手，除了這些特質外，最重要的是要有參與國家隊的熱忱，才能讓我們在未來走向成功。」

中華藍主力控衛陳盈駿則說，「去年因為腳踝動手術，很可惜沒能參與瓊斯盃，去年我很期待參賽，但因為身體考量缺席了，這次我會很把握機會來面對比賽。」

「今年的中華藍換血幾乎一半，包括總教練也是新面孔，雖然我還很年輕剛滿31歲，但最年輕的已經是18歲，感覺我在中華隊的責任越來越重，開訓至今是第3天，教練也給了我們很多新的體系吸收，我們變得更年輕，請大家拭目以待。」陳盈駿如此說道。

▲瓊斯盃中華藍新任總教練，由義大利籍的圖奇擔綱。（圖／記者杜奕君攝）