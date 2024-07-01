雙職籃確定15日聯合選秀　外籍生制度將逐步廢除

▲雙職籃聯盟確定將於7月15日進行「聯合選秀」。（圖／T1職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

PLG、T1職籃確定將於7月15日進行「聯合選秀」，另外針對外籍生確定今年開始將停止參與選秀資格，至於PLG職籃球團原有仍在合約內的外籍生，可維持原身分出賽直至2025-26賽季為止。

T1職籃聲明如下：

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新聯盟籌備進度目前正積極進行中，針對首當其衝的新人選秀會議題，經11支球團代表與T1、PLG兩聯盟代表共同商議後，決議原T1聯盟與PLG分別規劃之選秀會將暫停辦理，由新聯盟籌備委員會邀請T1與PLG兩聯盟共同辦理『2024聯合選秀會』，日期訂於7月15日正式登場。

關於聯合選秀會的選秀順位討論，經籌委會11支球團共同決定，依照兩聯盟原有的選秀順位共同選秀，而在同一輪擁有相同順位之球隊，將以選秀會現場抽籤方式決定選秀順序。

另外關於待選球員身份認定，新聯盟籌備委員會期盼未來職業聯賽能有效帶動本土球員實力提升與發展，促進台灣籃壇於國際舞台成績更上層樓。考量外籍生制度於此階段無法有效提升國際競爭實力，共同決議於本賽季起停止外籍生參與選秀。此次決議過程經過多方討論，新聯盟籌備委員會做此決議同時，也將同步顧及現有外籍生球員工作權益，因此認定原球團若有合約未滿之外籍生，仍可維持原身分出賽直至2025-26賽季為止，若目前無外籍生之球團則不另簽約外籍生球員。

至於其他身份球員，包含洋將、華裔球員等相關規範，新聯盟籌委會均已充分討論，後續將於新聯盟規章完善後，再另行對外說明。