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快訊／破天荒！雙職籃15日將聯合選秀　外籍生本季起停止參與選秀

▲▼2024UBA大專籃球聯賽決賽男子組冠軍戰，政大男籃莫巴耶。（圖／記者李毓康攝）

▲雙職籃確定7月15日聯合選秀，至於外籍生制度則自今年起正式廢除。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣PLG、T1雙職籃合併腳步越來越近，1日「新聯盟籌備委員會」又有重大進度，確定11支職業球團共同決議，將在3日聯合體測後，確定15日進行兩聯盟「2024聯合選秀會」。至於外界最關心的選秀順位，據了解，將依照兩聯盟原有選秀順位共同選秀，而在同一輪若遇到球隊擁有相同順位狀況，將以選秀會現場抽籤方式決定選秀順序。另外，「外籍生」制度確定將逐步遭到廢除，今年開始聯合選秀將停止外籍生報名參選。

據了解，雙職籃11支球團經過正式會議討論後，確認將於15日進行聯合選秀，也是繼3日新秀聯合體測，在雙職籃合併之路上重大突破。另外，針對外界關心的UBA外籍生制度，現有外籍生若與原職籃母隊合約尚未到期，將得以持續留隊上陣直到2025-26賽季。

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但今年選秀會開始，UBA外籍生將停止參與職籃選秀，等同未來嶄新職籃聯盟的「外籍生制度」將逐步遭到廢除。這也代表今年參與選秀的48名球員中，所有參選的UBA外籍生將無法參與職籃選秀，未來可能只能以洋將身份來投入台灣職籃新聯盟。

▲PLG、T1兩大職籃確定辦理「2024聯合體測會」。（圖／PLG、T1提供）

▲PLG、T1兩大職籃進行聯合體測，後續也確定將辦理聯合選秀。（圖／PLG、T1資料照）

關鍵字： PLGT1職籃合併外籍生台籃

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