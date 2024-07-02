林怡君成奧運射擊5朝元老　醫療鞋墊加持不言退

▲林怡君即將迎接射擊生涯第5次奧運參賽。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜奕君／桃園報導

連同本屆巴黎奧運在內，中華隊女子不定向飛靶射擊好手林怡君，已經是生涯第5度出征奧運殿堂。她笑說，「從來沒有退不退休的問題，除非身體告訴我不要，才是退休的時候。」林怡君也透露，先前面臨腳部距骨錯位的傷勢，好在獲得了林口長庚專業醫療鞋墊的輔助，讓我能專心迎接奧運挑戰。

在涉及賽場已經奮戰長達27年，即將迎接生涯第5次奧運賽事挑戰的林怡君，也成為本次中華射擊代表隊的當家精神領袖。

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林怡君說，「心態上就是一發一發得來，將一切當成日常過程，把所有包袱丟掉，不管打好打壞，重點是要對得起自己。」

談到自己將迎接生涯第5次奧運，林怡君強調，「我一路走來，都是越挫越勇，目前無論經驗、心理強度乃至於戰力值，我認為都達到了一定強度。」

原先就有椎間盤突出傷勢，近期又面臨腳部距骨錯位的傷勢，林怡君在獲得長庚醫療團隊專業評估下，用醫療鞋墊減緩了腳部傷勢帶來的不適狀態，林怡君表示，「現在的我，還有足夠的熱情來迎接比賽，此次巴黎奧運就是做足100分的準備來應戰。」

▲先前飽受腳傷所苦，林怡君在獲得醫療鞋墊輔助後狀態提升不少。（圖／記者許靖騏攝）