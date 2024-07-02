巴黎奧運「志不在參加」　楊昆弼目標就要奪牌

▲中華男子不定向飛靶好手楊昆弼，喊話本屆巴黎奧運將以奪牌為目標出擊。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜奕君／桃園報導

本屆巴黎奧運在即，中華奧運射擊代表隊共獲得8席參賽權，2日在公西靶場進行國訓媒體日活動，身為男子不定向飛靶好手的楊昆弼，也即將迎來生涯第3次奧運5環殿堂之旅。楊昆弼表示，「我志不在參加，絕對是要拿牌，這次特別強化心態調整，整體來說應該沒問題。」

現年25歲的楊昆弼，已經是台灣男子不定向飛靶「沙場老將」，去年杭州亞運最終以第15名收場，楊昆弼笑說，「上屆亞運會，大家對我的期待很高，反而希望落空。這次按部就班來，從心理上做調整，強調訓練『一發都不能漏』，高度專注找到細膩點。」

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笑稱自己體重增加不少，但強調是讓「肌肉量」增加，楊昆弼也霸氣喊話，「此次巴黎奧運我志不在參加，目標就是要拿牌，目前自己抓要打到123分，122分可能都還稍微危險，希望持續往上修正。」

從5月飛往巴黎、6月前進義大利進行相關移地訓練，楊昆弼不斷講求訓練精實、細膩，也體認到巴黎奧運在即，心態上已經做足準備，他強調，「現階段就是回到台灣進行細微修正，為此次奧運行做最後準備。」

▲楊昆弼(左1)對於目前個人狀態調整相當具有信心。（圖／記者許靖騏攝）