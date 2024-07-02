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2024安聯小小世界盃全國總決賽　7月6日、7日拚金盃

▲2024安聯小小世界盃全國總決賽，將於7月6日、7日拚金盃。（圖／迷你足球協會提供）

▲2024安聯小小世界盃全國總決賽，將於7月6日、7日拚金盃。（圖／迷你足球協會提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

全國最大幼兒足球盃賽「2024安聯小小世界盃」，今年邁入11週年，全台共有1107支球隊報名，在經過7區預賽之後，每縣市每個組別的第一名，將要爭取最後的冠軍，1日特別於圓山大飯店舉辦全國總決賽記者會，現場邀請3位去年前往德國慕尼黑參加「安聯MoveNow足球小將夏令營」的球員：吳國銓、巴湃·嘎當·拉拉格斯、林聖洋到場分享經驗，鼓勵小球員們勇敢追夢！

安聯小小世界盃今年維持U6至U15共五個組別報名，報名隊數再度突破千隊，來到1107支球隊；同時結合巴黎奧運元素，今年的賽事slogan「Fight for Glory」，要激勵每位球員超越極限，並向奧運精神致敬，五個組別的最終奪冠隊伍，能夠把最高榮譽的冰淇淋冠軍金盃帶回家，以及利百代贊助的好禮。今年仍會遴選優秀潛力的球員能飛往國外參加培訓，讓優秀的球員能夠有機會和其他國家的球員交流。

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在經過台北、新北、新竹、台中、台南、高雄、花蓮7個區的預賽之後，每個縣市每組別的第一名，晉級到全國總決賽，五個組別共有35支球隊參戰，在全國總決賽每個組別都會邀請一隊離島公益球隊參賽，與安聯人壽社會公益責任的理念相呼應，讓基層足球能夠擴展到更多地方，因此每個組別共有8支球隊會一起爭取冠軍。

在記者會現場，特別邀請到去年被遴選為優秀球員的吳國銓（去年代表龍興FC拿下U15組冠軍）、巴湃·嘎當·拉拉格斯（去年代表龍興FC拿下U15組冠軍，獲金球獎）、林聖洋（去年代表建功高級中學CKSH黃隊拿下U15組亞軍，獲金靴獎）到場，分享前往德國慕尼黑參加「安聯MoveNow足球小將夏令營」的寶貴經驗。

已經升上大園高中一年級的吳國銓説，「非常謝謝安聯人壽給我們這個機會，到那麼遠的歐洲，接受不同教練的訓練，看到國外足球這麼強，認識不同國家的隊友，真的是非常難得的經驗，不只是有參與足球的培訓，還嘗試了輪椅籃球、橄欖球等項目，是很特別的學習。」

也是大園高中同學的巴湃則說，「看到安聯的大球場真的很興奮，規模等級完全就是職業隊，軟硬體設備非常完善，還遇到了德國超級有名的球星，真的很難得的經驗，在訓練上跟台灣風氣也很不同，大家都知道自己的工作，非常的專注。」

目前就讀於新竹建功高中一年級的林聖洋則說，「原本以為只是單純足球訓練，沒想到可以看到很多，像是他們的球場、草皮真的都很不錯，之前雖然也有和隊友出國培訓，但這次第一次到那麼遠的地方，看看外面世界的感覺，感受德國非常重視足球，整體的發展都和台灣很不一樣。」

巴湃則給予未來要前去培訓的小將鼓勵，「把這個培訓當作是很難得的體驗，不用太緊張，專注在自己該做的就好，我們的個人能力真的沒有比別人差，去感受一下國外足球的風氣，他們為什麼可以那麼強，就很值得！」林聖洋也說，「希望之後的小將去的話，要好好把握這一生只有一次的機會，多認識國外的朋友，多看看國外的足球，不要害羞！」

「2024安聯小小世界盃」全國總決賽將在2024年7月6日至7月7日，於北市大天母校區體育館/田徑場舉行，全台最強的35支球隊將會一同參戰，賽事並由愛爾達體育台轉播。

▲2024安聯小小世界盃全國總決賽，將於7月6日、7日拚金盃。（圖／迷你足球協會提供）

關鍵字： 安聯小小世界盃足球

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