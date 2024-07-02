快訊／蔣淯安就想「回家打球」　聯手林俊吉夢想家飆速雙衛登場

▲蔣淯安轉戰夢想家，強調最大關鍵是想「回家打球」。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

今夏台灣籃壇自由市場最重量級球員，「最強174公分」明星控衛蔣淯安動向正式底定，與福爾摩沙夢想家簽下5年長約，將正式披上夢想家戰袍，與林俊吉組成夢幻飆速雙衛組合。蔣淯安接受《ETtoday新聞雲》訪問時強調，「還是希望回家打球，在比賽之餘不用奔波，也很期待和新的隊友們搭配，擦出全新火花。」

生涯在台啤陣營效力多年，上季更幫助台啤雲豹勇奪隊史T1首冠，蔣淯安在約滿後正式告別綠衫軍，2日正式確定加盟夢想家陣營，將與球隊簽下5年長約，也為即將合併的PLG、T1雙職籃投下自由市場震撼彈。

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蔣淯安強調，「主要的考量還是家人，也想回到家鄉台中打球，畢竟在球季結束都是回到這裡，希望能夠多些時間陪伴家人。」

即將和夢想家本土一哥林俊吉搭配，蔣淯安表示，「我希望能夠幫助林俊吉持續成長，也期待和新隊友們合作。對於我來說，接下來在兩聯盟可能合併下，未來也可能遇到老隊友、老對手場上過招，這也讓我相當期待。」

今年將滿33歲的蔣淯安也喊話，希望幫助連續4年都闖入PLG季後賽的夢想家，能夠挑戰隊史首冠紀錄，也替台中拿下一座真正的職籃總冠軍。

▲蔣淯安正式加盟夢想家。（圖／福爾摩沙夢想家提供）