運動雲

>

爸媽的「福」字金項鍊信物陪伴　劉宛渝生涯首闖奧運穩穩來

▲▼台灣隊奧運射擊代表隊成員 楊昆弼、林怡君、劉宛渝、李孟遠。（圖／記者許靖騏攝）

▲中華射擊代表隊女將劉宛渝。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜奕君／桃園報導

佩戴著爸媽送的，刻有「福」字黃金金牌，搭配白金項鍊，就像家人時時刻刻的關心陪伴都在身邊，中華隊不定向飛靶女將劉宛渝生涯首度獲得奧運參賽資格，將前進本屆巴黎奧運情況下，喊話將以輕鬆態度，正面放手一搏，將訓練內容穩定做出來，整體成績有信心不會太差。

4年前的亞錦賽，只差1名，與東京奧運參賽資格擦身而過，劉宛渝經歷低谷挫敗，在最低潮情況下，獲得父母的勉勵放手一搏，終於拿下生涯首次的奧運參賽資格，成為本屆巴黎奧運中華射擊代表隊8名成員之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉宛渝透露，「4年前沒拿下東京奧運資格，自己遠離靶場幾個月，讓心態緩一緩後，終於在最後關頭取得生涯首次奧運參賽資格。」

隨身佩戴著父親在18歲時送的「福」字黃金金牌搭配白金項鍊，劉宛渝透露，「這個項鍊我18歲至今都不離身，父母親一路以來支持，他們永遠都在，是我最大的後盾與支持。」

另外，男子定向飛靶好手李孟遠，在去年杭州亞運決賽發生遲到事件，最終以第5名飲恨情況下，也喊話本屆巴黎奧運首要目標仍是拚進決賽。

李孟遠說道，「近期在睡前，我都會對自己進行意象訓練，針對各種狀態模擬調整，希望未雨綢繆。」

▲▼台灣隊奧運射擊代表隊成員 楊昆弼、林怡君、劉宛渝、李孟遠。（圖／記者許靖騏攝）

▲定向飛靶男子好手李孟遠。（圖／記者許靖騏攝）

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運2024奧運射擊劉宛渝李孟遠不定向飛靶射擊中華隊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林怡君成奧運射擊5朝元老　醫療鞋墊加持不言退

林怡君成奧運射擊5朝元老　醫療鞋墊加持不言退

巴黎奧運「志不在參加」　楊昆弼目標就要奪牌

巴黎奧運「志不在參加」　楊昆弼目標就要奪牌

快訊／蔣淯安就想「回家打球」　聯手林俊吉夢想家飆速雙衛登場

快訊／蔣淯安就想「回家打球」　聯手林俊吉夢想家飆速雙衛登場

吉爾貝克變「高柏鎧」　大B哥歸化正式中文名曝光

吉爾貝克變「高柏鎧」　大B哥歸化正式中文名曝光

2024安聯小小世界盃全國總決賽　7月6日、7日拚金盃

2024安聯小小世界盃全國總決賽　7月6日、7日拚金盃

張樹人暫代新職籃聯盟發言人　聯合選秀確定合併新名字不會曝光

張樹人暫代新職籃聯盟發言人　聯合選秀確定合併新名字不會曝光

雙職籃確定15日聯合選秀　外籍生制度將逐步廢除

雙職籃確定15日聯合選秀　外籍生制度將逐步廢除

快訊／破天荒！雙職籃15日將聯合選秀　外籍生本季起停止參與選秀

快訊／破天荒！雙職籃15日將聯合選秀　外籍生本季起停止參與選秀

大B哥正式加入中華男籃　陳盈駿、林庭謙都給吉爾貝克高評價

大B哥正式加入中華男籃　陳盈駿、林庭謙都給吉爾貝克高評價

中華男籃還有第2個歸化　布依德有望瓊斯盃期間簽約

中華男籃還有第2個歸化　布依德有望瓊斯盃期間簽約

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

熱門新聞

快訊／NBA史上最大合約誕生！　塞爾提克5年102億續約一哥坦圖

快訊／K湯掰了勇士！3年16億前進獨行俠　聯手唐西奇、厄文組3巨頭

快訊／確定了！夢想家5年約簽下蔣淯安　他高喊替家鄉台中奪冠

大贏家？獨行俠用2枚次輪籤換K湯　勇士補進「頂尖防守後場」

台鋼小野寺賢人傷勢嚴重季賽恐報銷　橫田久則赴日尋戰力　　

張育成返台前練手感　準備全家搬回台灣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA史上最大約！綠軍5年102億續約坦圖

2K湯掰了勇士！3年16億前進獨行俠

3確定了！夢想家5年約簽下蔣淯安

4獨行俠2次輪籤換K湯　勇士補防守後場

5台鋼小野寺賢人季賽恐報銷　

最新新聞

1MVP約基奇「力推」金塊簽衛少

2

3奧運5朝元老　林怡君獲醫療鞋墊治腳傷

4新北國王宣布續約冠軍功臣蘇士軒

5巴黎奧運志不在參加　楊昆弼目標奪牌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

林書豪發離隊宣言告別CBA　台灣經紀公司證實！

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

挺身反東奧正名公投　周天成：每票關乎所有體育人未來

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366