爸媽的「福」字金項鍊信物陪伴　劉宛渝生涯首闖奧運穩穩來

▲中華射擊代表隊女將劉宛渝。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜奕君／桃園報導

佩戴著爸媽送的，刻有「福」字黃金金牌，搭配白金項鍊，就像家人時時刻刻的關心陪伴都在身邊，中華隊不定向飛靶女將劉宛渝生涯首度獲得奧運參賽資格，將前進本屆巴黎奧運情況下，喊話將以輕鬆態度，正面放手一搏，將訓練內容穩定做出來，整體成績有信心不會太差。

4年前的亞錦賽，只差1名，與東京奧運參賽資格擦身而過，劉宛渝經歷低谷挫敗，在最低潮情況下，獲得父母的勉勵放手一搏，終於拿下生涯首次的奧運參賽資格，成為本屆巴黎奧運中華射擊代表隊8名成員之一。

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劉宛渝透露，「4年前沒拿下東京奧運資格，自己遠離靶場幾個月，讓心態緩一緩後，終於在最後關頭取得生涯首次奧運參賽資格。」

隨身佩戴著父親在18歲時送的「福」字黃金金牌搭配白金項鍊，劉宛渝透露，「這個項鍊我18歲至今都不離身，父母親一路以來支持，他們永遠都在，是我最大的後盾與支持。」

另外，男子定向飛靶好手李孟遠，在去年杭州亞運決賽發生遲到事件，最終以第5名飲恨情況下，也喊話本屆巴黎奧運首要目標仍是拚進決賽。

李孟遠說道，「近期在睡前，我都會對自己進行意象訓練，針對各種狀態模擬調整，希望未雨綢繆。」

▲定向飛靶男子好手李孟遠。（圖／記者許靖騏攝）