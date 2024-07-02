余艾玟用1個月備戰巴黎奧運　劉恆妤首闖五環殿堂圓兩個夢想

▲余艾玟在10天前才確定遞補前進巴黎奧運 。（圖／資料照）

記者杜奕君／桃園報導

本屆巴黎奧運，中華射擊代表隊在女子10公尺空氣手槍項目，共有余艾玟、劉恆妤兩位好手取得參賽資格，其中余艾玟在10天才接獲通知遞補取得巴黎奧運門票，至於首度前進奧運殿堂的劉恆妤，則是一次圓了參與奧運以及前往巴黎的兩大夢想。

2012年倫敦奧運時，就曾代表中華隊出賽，余艾玟在6月23日接獲遞補，取得本屆巴黎奧運女子10公尺空氣手槍參賽資格，也成為此次中華射擊代表隊第8位入選成員。

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余艾玟透露，「過去我參與倫敦奧運與里約奧運時，都有長時間進行備戰調整，但此次僅剩1個月時間準備，時間短暫反而更需要專注，這讓我覺得很有趣。」

余艾玟也坦言，「10天前接到遞補參賽通知，自己當晚確實失眠，但是因為在想後續的訓練計畫，過往我不喜歡計劃被打亂，但經歷疫情狀況也就覺得沒什麼了。」

至於首次獲得奧運參賽資格的劉恆妤則說，「從開始選擇走射擊這條路，我的夢想就是參加奧運，加上一直很想去法國巴黎，因此算是一次圓了兩個夢想。」

不過劉恆妤也幽默表示，「現在我的夢想已經改變，要在奧運舞台拿到獎牌。」

▲劉恆妤生涯首度參與奧運。（圖／中華奧會提供）