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高人氣職籃啦啦隊女神　台北戰神Mika驚傳離隊

▲戰神啦啦隊徵選開跑，人氣成員「競技女神Mika」因個人生涯規劃正式離隊。（圖／台北戰神提供）

▲台北戰神啦啦隊人氣成員「競技女神Mika」因個人生涯規劃正式離隊。（圖／台北戰神提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北台新戰神所屬啦啦隊Taishin Wonders宣布，將開創職籃先例首度招募男性啦啦隊成員，希望有更多男神級成員加入。另外，Taishin Wonders也宣布，陣中高人氣「競技女神Mika」因個人生涯規劃正式離隊。

台新育樂2日公布新年度啦啦隊徵選辦法，台北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders不只持續打造最美女神團，更創職籃先例首度招募男性成員，將鎖定除具備舞蹈基礎外，更有多元表演特長如競技啦啦隊等男神加入，全新賽季的臺北戰神啦啦隊將由男神與女神聯手為戰神應援，注入更多表演元素，讓戰友們觀賽體驗全面升級。

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於成軍首年即獲選T1年度啦啦隊的Taishin Wonders，持續號召更多喜愛籃球、熱愛表演的成員加入，啦啦隊總監Anny安妮認為「啦啦隊不只是啦啦隊，更是表演藝術者。」於新年度的演出規劃上，Taishin Wonders將延續上賽季帶來的各式舞風演出，不設限團隊的特色展現，「成員們除了舞蹈能力外，也將延攬具備不同特長的人選，打造魅力與表演實力兼具的啦啦隊女神海。」

此外，於上賽季獨創與競技啦啦隊合作，展現終場勝利煙火讓戰友大感驚奇，本賽季將招募男性成員，可望再次帶來精彩表演，台新育樂總經理林祐廷分享過去NBA觀賽心得，「看到蠻多男女成員一同表演，男生參與加入特技層面，能豐富表演環節，新年度我們將此表演模式注入戰神，希望帶給戰友們耳目一新的視覺饗宴。」

Taishin Wonders也宣布，人氣成員「競技女神Mika」因個人生涯規劃正式離隊，球團感謝Mika這一年來的付出，「Mika用競技啦啦隊表演讓我們留下最深刻的印象，也用招牌的笑容療癒無數戰友的心，十分不捨Mika離隊，也祝福她挑戰職棒舞台，未來發展順遂。」Mika也暖心感謝台新的照顧，「雖然我們第一年成軍，但球團即給予完整的規劃，暖心與用心是這一年美好的收穫，祝福Taishin Wonders能持續發光發熱。」

目前已是啦啦隊職涯第3年的Mika，一路從徵選到正式成員，從職籃將前往職棒，她回想當時的徵選契機是「帶著渴望成為啦啦隊的心，勇敢的為自己爭取一次！」過去從事服飾業的她，曾因害怕失去穩定生活而延宕一年徵選，以自身經歷鼓勵正在猶豫的男女生們，「只要你是喜愛籃球、熱愛表演，一定要勇敢送出報名表」，談及啦啦隊特質，Mika分享徵選脫穎而出的關鍵在於自信、熱情與個人特色的展現，「首先要相信自己並且熱愛這份表演工作。」她更提醒不要模仿他人，「於徵選時應展現自我特色，才能有機會獲得評審青睞。」

戰神啦啦隊徵選將分為兩階段，歡迎每個懷抱啦啦隊夢想的男神、女神們，第一階段線上報名自即日起至7月21日止，第二階段決選將於7月26日舉行，歡迎年滿18歲，不分男女，只要你喜愛舞蹈、籃球、熱愛表演舞台就趕緊來報名，下一個男神、女神可能就是你！(詳細報名資訊請見「Taishin Wonders」IG、FB公告)

▲戰神啦啦隊徵選開跑，人氣成員「競技女神Mika」因個人生涯規劃正式離隊。（圖／台北戰神提供）

▲台北戰神啦啦隊徵選開跑，首創台灣職籃招募男性啦啦隊成員。（圖／台北戰神提供）
 

關鍵字： 台北戰神Mika台籃Taishin Wonders啦啦隊

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