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魔獸、表弟再見！　合併新職籃確定洋將年薪上限「20萬美金」

▲▼T1職籃桃園永豐雲豹魔獸霍華德。（圖／記者李毓康攝

▲「魔獸」霍華德這類天價超級洋將，未來在合併後的台灣新職籃聯盟將不再出現。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

PLG、T1雙職籃即將於11月合併上路，近日新聯盟籌委會密集針對新聯盟相關制度、配套措施進行討論，其中在洋將議題上，確定未來包括「魔獸」霍華德(Dwight Howard)、「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)這類薪資破表的天價超級洋將不再續存。根據新聯盟籌委會發言人張樹人透露，「11支球團針對洋將薪資明訂，每名洋將單月薪資上限2萬美金，每年最多可簽10個月，等於年薪上限為20萬美金。」

台灣雙職籃共11支球隊確定合併上路，近日包括「外籍生」制度退場，以及兩聯盟聯合選秀議題，引發球迷高度關注議論。

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據了解，新聯盟籌委會每周11支球團代表列席開會，且出席層級都為球團老闆或GM等級，希望儘速將相關聯盟架構完成，在11月新賽季正式開打上路。

其中，在洋將議題上，T1聯盟過去兩個賽季，分別請來NBA超級球星等級的「魔獸」霍華德以及「表弟」卡森斯加入效力，對於話題性以及票房都有明顯助益，至於PLG職籃由於規定場上兩名外籍球員，月薪合計上限為4萬美金，因此無法找來超級洋將等級球星助陣。

不過這樣的超級洋將模式，確定在合併後的新聯盟不會出現，根據新聯盟籌委會發言人張樹人透露，接下來合併後的新聯盟，11支球團已經達成共識，未來各隊每名洋將單月薪資上限為2萬美金，每賽季最多可簽10個月，每名洋將「年薪上限」即為20萬美金。

這也代表未來包括霍華德、卡森斯這類薪資高昂的高等級洋將，除非願意降薪符合聯盟規範，否則確定本季將不會在合併後的新聯盟出現，以超級洋將建構出的軍備競賽，短期內將在台灣籃壇絕跡。

▲▼T1職籃台啤雲豹「表弟」卡森斯 DeMarcus Cousins。（圖／記者李毓康攝）

▲新職籃聯盟確定洋將年薪上限為20萬美金。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 新職籃PLGT1台籃洋將薪資上限表弟魔獸

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