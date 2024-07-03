目標前進2028奧運　旺寶3X3職業隊拜會蔣萬安盼台北市支持

▲旺寶3X3職業隊拜會蔣萬安盼台北市支持。（圖／旺寶整合行銷提供）

記者杜奕君／綜合報導

目標2028年打進洛杉磯奧運的旺寶3X3職業隊，2日由旺寶行銷董事長吳同喬領軍，副董事長鄭志龍、周俊三與兩名塞爾維亞外援陪同，前往臺北市政府拜會台北市長蔣萬安，希望尋求台北市支持，讓旺寶3X3職業隊征戰國際舞台，爭取進軍奧運的門票。



旺寶3X3職業隊由旺寶行銷董事長吳同喬與副董事長鄭志龍一手打造，兩人皆認為，臺灣籃球要在國際舞台發光發熱，3X3籃球是絕佳途徑，他們攜手傳奇後衛周俊三一同努力，不但出國參訪，還特地邀請來自世界3X3籃球最強的塞爾維亞外援，就是要開拓臺灣3X3籃球的奧運路。



目前進軍奧運有兩大途徑，一個是以國家隊形式爭搶門票，另一個則是以職業隊形式累積世界排名積分，旺寶3X3職業隊就是希望以爭取世界排名積分，透過兩名出色外援協助，帶領臺灣球員前進國際搶分，吳同喬強調，這支球隊當然希望以世界知名城市臺北市為名。



「3X3籃球不僅是運動本身，還結合文化與行銷，我們希望球隊到國外參賽，代表的就是台北的文化，進而能宣傳台北市。」吳同喬因工作行遍世界，深知接軌國際的重要性，尤其旺寶3X3職業隊是一支以奧運為目標的球隊，希望能獲得台北市支持征戰世界。



一向支持籃球運動的台北市長蔣萬安透露，近來也注意到3X3籃球，他發現3X3籃球是一個非常有潛力的運動，包括國際籃總的行銷與積分制的實行，又到世界各個城市舉辦賽事。蔣市長除了認同3X3籃球的潛力，也表達對於旺寶願意大力支持運動的感謝，他提到「城市有一個自己的球隊，確實很好。」並指示體育局長作為窗口，就後續的合作與旺寶3X3職業隊密切聯繫。



旺寶3X3職業隊極力爭取台北市政府支持，鄭志龍強調，日前已經先拜會台北市議會議長戴錫欽，也獲得議長支持。旺寶3X3職業隊接下來將持續推廣3X3籃球，並積極備戰國際賽事，更希望未來在台北市的支持與祝福下登上國際舞台，爭取更高世界排名積分。