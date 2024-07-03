新職籃廢除外籍生制度　莫巴耶：我們要一個公平選秀機會

▲8位報名此次PLG選秀的UBA外籍生，希望新職籃能給他們一個公平選秀的機會。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

在PLG、T1兩大職籃確定走向合併一途後，3日兩職籃新秀「聯合體測」正式於台藝大體育館登場，其中外界最關注的外籍生今年無法參與選秀議題，今日包括最受矚目的莫巴耶在內，8名報名此次選秀的UBA外籍生都到場進行上午體測。代表發言的莫巴耶、馬克斯強調，「我們不是要來求工作，而是希望獲得一個公平選秀機會。」

此次原先報名PLG新人選秀的8名UBA外籍生，包括莫巴耶、杜拉米(政治大學)、哈特威克(健行科大)、奧斯曼(宏國德霖科大)、凱德爾(輔仁大學)、盧卡(萬能科大)、馬克斯(虎尾科大)、阿美(文化大學)

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在今日的雙職籃聯合體測，8人也都出席現身，並在上午體測、投籃等相關測驗結束後，接受現場媒體訪問。代表發言的馬克斯表示，「只能說很失望，我們做了很多犧牲，但聯盟直到兩天前才通知我們，感覺像被打了一巴掌，真的很失望。」

莫巴耶也強調，「我們不是壞人，我們來到台灣打球，是希望幫助台灣籃球，也希望籃球幫助我們的家庭，現在突然說我們不能選秀，真的太奇怪。我們不是來求工作，只是要一個公平的選秀機會。」

馬克斯甚至直言，「我們很多人其實都有別的國家的球隊機會，兩天前看到這樣的消息，真的讓大家很錯愕。」