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史上首次「聯合體測」　雙職籃合併各隊管理層想法大不同

▲雙職籃聯合體測，雷蒙恩、陳力生、汪哲宇、馬克斯。（圖／T1提供）

▲PLG與T1雙職籃聯合體測圓滿落幕。（圖／T1提供）

記者杜奕君／新北報導

PLG、T1雙職籃進行合併狀態下，史上首次的「聯合體測」3日登場，雖然近日因為合併、外籍生制度存廢等議題，導致新秀聯合體測有些「失焦」，但兩聯盟共11支球團都派出制服組成員親自到場，希望發掘新秀好手入隊。面對7月15日即將到來的聯合選秀，各隊制服組想法也是彼此大不同，也針對相關熱門議題作出回應。

日前剛剛勇奪PLG職籃2023-24賽季年度總冠軍的新北國王，今日由總經理毛加恩親自到場，針對外界最關心的林書豪動向，毛總強調，林書豪上季與球隊簽下「1+1」合約，但他目前仍在評估半月板傷勢狀況，如果不需要開刀，回歸國王效力的意願就會比較高。

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毛加恩也針對外籍生議題表示，「大家一起溝通的目的，都是為台灣籃球好，我們要團結才能往上，希望不要因為不同的意見讓發展停滯。」

福爾摩沙夢想家董事長田壘則表示，「雖然對於外籍生感到抱歉，但還是需要讓本土選手有發揮空間。」另外田壘也認為，外籍生若想在台灣打球，可以先歸化取得國籍，讓台灣與亞洲接軌。

桃園璞園領航猿副領隊陳信安則表示，「今天主要來觀察新秀的潛力，不限任何位置的球員都會鎖定。」陳信安也直言，「自己並未參與11個球團的新聯盟籌備會議，但認為外籍生相關規定必須有明確目標，到底是為了市場還是歸化，必須明確定義。最理想的狀態當然就是不分任何身份，像NBA一樣完全開放競爭。」

至於原本隸屬T1職籃的台北台新戰神與新北中信特攻，同樣對於此次聯合體測有鎖定目標，特攻總經理劉志威直言，「在阿巴西旅外後，球隊在本土戰力補強會以自由球員為主，大約7月中旬會逐漸明朗，希望能補強2號、3號位置球員。」

另外，由於阿巴西攻守兩端的強大宰制力，劉志威也直言，「新賽季特攻的洋將過往都以配合團隊打法為主，新賽季會找來曾經效力歐洲聯賽，且具有出色攻擊能力的洋將。」

至於成軍首季就闖入T1年度總冠軍賽的戰神，球隊總經理林祐廷今日同樣大陣仗率領制服組親自到場觀看，原本握有T1首輪第2順位、第4順位的戰神，在「齊天大聖」林秉聖即將旅外挑戰CBA聯賽情況下，也將補強目標鎖定在後衛。

另外，針對外界最關心的旅外好手馬建豪，林祐廷則坦言確實有所接觸，但目前一切都尚未定案。

▲雙職籃聯合體測，雷蒙恩、陳力生、汪哲宇、馬克斯。（圖／T1提供）

▲雙職籃聯合體測，外籍生未來動向成為外界關注焦點。（圖／T1提供）

關鍵字： PLGT1台籃選秀聯合體測陳信安田壘毛加恩林祐廷劉志威

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