PLG x T1聯合體測會　雷克斯之子雷蒙恩成狀元大熱門

▲雙職籃聯合體測，雷蒙恩表現出色成為狀元大熱門。（圖／T1提供）

記者杜奕君／新北報導

PLG x T1 2024聯合體測會3日正式展開，總計41人參加本屆體測會，體測會分為兩階段進行，第1階段為體能與投籃測驗，第2階段為5對5對抗實戰。PLG、T1兩聯盟會長張嗣漢與錢薇娟也親臨現場，並共同對球員嘉勉道，「今天很開心能看到這麼多待選新秀前來接受挑戰，也祝福大家15日的選秀會有好的結果。」

上午時段由「引爆運動訓練」協助進行5項測驗，原地垂直起跳部分，外籍生以阿美346公分最高、本土以雷蒙恩335公分最高（破2022年陳范柏彥329公分紀錄）；衝刺助跑起跳部分，同樣為外籍生阿美359公分與本土雷蒙恩350公分（破2022年陳范柏彥343公分紀錄）；禁區4點移動與反應折返亦由雷蒙恩分別以11.07秒、2.66秒獲得最佳成績；3/4場衝刺則是由鄭凱錡2.713秒取得第1名（破2023年王正文2.77秒紀錄）。

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另外，投籃測驗共有2個項目，16呎投籃以莊博元13投11中命中率84.6%最佳，20呎投籃則為史承平12投10中命中率83.3%拿下第1名。

▲杭州亞運3X3男籃金牌成員之一的汪哲宇，也報名此次聯合選秀。（圖／T1提供）

下午時段則分為新秀對抗賽與學長學弟對抗賽，學長隊由王信凱領銜，帶領李睿麒、呂威霆、簡廷兆、谷毛唯嘉、陳孝榕、魏嘉豪、陳范柏彥、丹尼爾、張兆辰、丁冠皓與李沛澄出戰，最終學弟隊在外線較佳的狀況下，以52比46擊敗學長隊，學長們也對這批待選新秀讚譽有加，王信凱表示，「小學弟們大膽出手，希望球團也要大膽選人！」呂威霆則說，「大家今天拿出百分之百的表現，絕對都能被看到，未來球場見！」

今日狀態極佳的雷蒙恩表示，「小時候就希望打球能像爸爸一樣厲害，今天來到台灣參加體測會感到相當興奮，希望我能帶來不一樣的競爭力與能量！」前宏國象洋將雷克斯也鼓勵兒子，「雖然雷蒙恩這兩年沒有太多上場時間，但要隨時把自己準備好，你一定可以前進職籃的！」

而名單中唯一身高不及170公分的周駿澔，是1992年巴塞隆納奧運跆拳道銅牌得主周桂名之子，自東山高中畢業後，即轉換跑道，前往政治大學唸會計系，參加體測會是想體驗一下曾經的籃球夢，且爸爸是透過社群才知道自己有報名，並鼓勵周駿澔好好享受籃球帶來的快樂！

▲待選新秀陳力生(前)與學長魏嘉豪場上過招。（圖／T1提供）