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職籃新秀雙熱門！　江均盼效法林書豪、陳力生仍有CBA旅外夢

▲江均在此次新秀聯合體測表現出色。（圖／記者杜奕君攝）

▲江均在此次新秀聯合體測表現出色。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

PLG、T1雙職籃「聯合體測」3日登場，共計41人參與此次體測會，雖然魏莨哲、陳將双兩位好手缺席，另一名備受期待長人蔡宸綱也因傷並未進行測試，但仍有上屆杭州亞運3X3男籃金牌前鋒江均，以及國體大主控陳力生受到不小關注。江均透露希望效法林書豪，在處理球時更細膩，陳力生則坦言會在中國CBA聯賽與台灣新職籃當中2選1效力。

雙職籃由於合併在即，此次新人聯合體測、聯合選秀都已定案，其中前中華職籃CBA宏國主戰中鋒雷克斯之子雷蒙恩，在此次體測與實戰表現都相當出色，身高197公分主打2、3號出色體型，也讓他成為本屆狀元大熱門人選。

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不過在UBA產出的本土好手中，仍有不少備受期待新秀，來自輔仁大學的江均，頂著去年杭州亞運3X3男籃金牌國手頭銜，在此次體測與下午對抗賽，都展現相當不錯的積極強悍表現。

江均表示，「備戰選秀這段時間，自己有設法提升外線穩定度，今天算是有呈現出來。現在我能做的就是把自己準備好，希望站穩職籃舞台。」

在比賽中展現勇於對抗本色，江均強調，「我本來就不怕碰撞，未來進入職業隊，無論是處理球或是防守小洋將這些都是我能帶給球隊的貢獻。」

江均也點名楊敬敏、林書豪兩名人氣球星，希望成為自己的模板效法對象，談到為什麼喜歡和自己場上位置不同的林書豪時，江均笑說，「豪哥的處理球能力真的太好，這樣的細膩度是我所需要的。」

至於身高174公分，來自國體大的控衛陳力生則表示，「自己的下一步動向還沒定案，挑戰中國CBA聯賽的旅外夢我也還沒放棄，CBA選秀在8月份，我會利用這次的瓊斯盃好好表現，未來的去處就是CBA與台灣新職籃2選1。」

▲雙職籃聯合體測，雷蒙恩、陳力生、汪哲宇、馬克斯。（圖／T1提供）

▲雙職籃聯合體測，陳力生飛身切入上籃。（圖／T1提供）

關鍵字： 江均陳力生新職籃聯合體測PLGT1台籃

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