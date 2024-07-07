2024安聯小小世界盃決賽開踢　全國35隊拚冠軍冰淇淋金盃

▲2024安聯小小世界盃決賽，全國35支精銳球隊齊聚拚金盃。（圖／迷你足球協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2024安聯小小世界盃決賽在台北天母北市大體育館開幕，全國35支精銳球隊齊聚一堂。安聯小小世界盃今年邁入第11年，報名隊伍超過1100隊，已成為全台最大的幼兒足球賽事。安聯人壽行銷長鄭祥琨資深副總經理表示，期待透過此賽事培育台灣足壇精英，並期盼台灣足球代表隊能參加奧運、踢進世界盃。

中華民國足球協會理事長王麟祥讚揚安聯小小世界盃為全國規模最大的基層足球賽事，並首次將足球決賽搬到室內國際賽事場館，為國內首創。他表示，未來兩協會將更加緊密合作，也不排除共同邀請亞州其他國家來台與基層足球俱樂部互相交流。

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迷你足球協會足球推廣大使許淑華鼓勵參賽小將們在學習足球運動過程中遭遇挫折時絕不氣餒，要有不輕易放棄的運動家精神。同時，安聯人壽也開闢「安聯MoveNow身心障礙足球體驗營」，邀請特教班學生體驗學習足球的樂趣，提高專注力，增加學習的熱情與態度。

明日U15冠軍賽將由高雄前鎮國中A對決新竹皇家風城足球俱樂部爭奪冰淇淋金盃，優秀球員將獲選前往德國拜仁慕尼黑足球俱樂部場館參觀培訓。賽事將由愛爾達體育台轉播，邀請所有喜愛足球的好友們到場觀賽，也可收看轉播為球隊們加油。