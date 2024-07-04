錯過賽外藥檢風波落幕　「台灣蝶王」王冠閎確定前進巴黎奧運

▲「台灣蝶王」王冠閎將可順利出征本屆巴黎奧運。（圖／泳協資料照）

記者杜奕君／台北報導

本屆巴黎奧運將於台灣時間7月26日開幕，此次中華代表團名單4日正式揭曉，共有16個項目，合計60位中華健兒取得參賽資格。其中，游泳項目將有「台灣蝶王」王冠閎、台美混血女將韓安齊代表出賽。先前王冠閎一度傳出未完成禁藥賽外檢驗，奧運參賽權可能受到影響，但經過中華運動禁藥防制基金會檢視相關證據，裁定第3次禁賽不成立，將可如期出征本屆奧運會。

在今年5月31日時，王冠閎傳出收到中華運動禁藥防制基金會通知，指出他在5月27日於西班牙參加地中海巡迴賽時，因國際檢測機構檢測人員(DCO）未能與他在指定飯店、時段內進行藥檢，因而錯過該次藥檢。

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而王冠閎本人事後也主動說明狀況，提供個人當時所在登錄地點等待DCO到來，由於先前王冠閎曾兩度錯過藥檢，若發生第3次則可能遭到禁賽，在當時引發高度關注。

體育署在事件發生後，協助王冠閎聘請律師撰寫答辯狀，並交由中華運動禁藥防制基金會，轉送至國際檢驗機構，希望捍衛選手權益。

今日中華代表團完整名單出爐，王冠閎確定能夠出征此次巴黎奧運，體育署長鄭世忠表示，「世界運動禁藥管制組織(WADA)將此次事件裁定權交由基金會裁定，在檢視相關證據及對話紀錄後，確認王冠閎當時確實人就在房間內，可能是櫃台人員與藥檢員沒有溝通好，不能把責任歸咎給選手，因此裁定第3次禁賽不成立，將可於本屆奧運參賽。」