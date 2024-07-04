新職籃廢除外籍生制度爭議　政大男籃領隊姜豐年發聲明請命

▲8位報名此次PLG選秀的UBA外籍生，希望新職籃能給他們一個公平選秀的機會。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

PLG、T1雙職籃協商合併如火如荼進行，其中在「外籍生制度」逐步廢除上，引發外界熱議討論。4日晚間UBA冠軍4連霸勁旅政大雄鷹領隊姜豐年發出聲明為外籍生請命，喊話期盼職籃重視並支持外籍生的貢獻，否則台灣籃球的培訓基礎將遭遇重大損失。

姜豐年聲明如下：

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明天職籃要重新開會審視外籍生制度和選秀了，期待有好的結果！

我在此以大學球隊基礎培訓員的身份，希望呼籲大家，外籍生的加入，對本土籃球的意義有三：

1）本土球員自大學起和外籍球員一起打，有利發展

2）本土教練體系可以培養混合不同球員的作戰體系，讓教練可以運用更靈活多變的戰術！

3）外籍生可能是較年輕的歸化球員人選，可以融入體系！

否則，我們一昧只會把初高中球員往外送給別國去培訓，再選回來當國手，置本土培訓系統於何地？叫這些辛苦培訓的基層教師教練如何甘心？

教學相長，厚植本土培訓體系，進而提升整體台籃，這才是正本之道！這也才是為什麼我們投資於政大學生籃球的意義呀！

子威能在世界大學聯賽時，被日本球評讚譽有佳，說他善用每個球員的長處，帶領不同國籍的球員執行戰術和聯合防守，正是最佳的印證呀！政大NCCU 不只是四連冠，也証明了我們能培育出CBA的探花林彥廷，直升日本職籃的游艾喆，這套培育系統，????賴職籃系統接軌，一同努力，才能讓台灣的籃球夢想起飛！！

所以，期盼職籃重視並支持外籍生的貢獻，不然，再無優秀的外籍生願意來台灣參加大學籃球，損失的不是外籍生，而是整個台灣籃球的培訓基礎！！

我自己曾經營帶領過新浪職籃隊，深深瞭解職籃經營不易，需要各財團的支持奉獻，千頭萬緒，外籍生只是其中之一，但願我們可以一起找出最好的方案，持續向台籃的美好願景前行！