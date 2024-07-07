雙職籃合併　職籃工會推《選手制式契約》

▲職籃工會推《選手制式契約》。（圖／台北市職業籃球員職業工會提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣近期PLG、T1雙職籃傳出將走向合併一途，台北市職業籃球員職業工會7日晚間發出聲明，強調將致力推動《選手制式契約》，希望奠定台灣籃球的長遠發展基石。

職籃工會聲明如下：

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新職籃聯盟的成立，絕對是台灣籃球運動發展的又一里程碑，而在進入新聯盟 之規章制度討論之際，職籃工會認為，接下來如能循序漸進的「採納專業和多 元意見，並與國際接軌」，透過典章制度的完善，才能讓新聯盟展現產業金字塔 頂端的價值。而這其中的重中之重，必然是《選手制式契約》的討論。

回顧過去兩聯盟並存時期，針對攸關選手勞動權益與交易框架的制式契約討論， 或因各聯盟考量競爭現實，較難耗費心力精進制度，致使工會在去年 7 月提供 給各聯盟參考的範本與後續討論，至今仍未能展開正式協商。

如今新聯盟成立在即，為避免後續再次發生過往跨聯盟(甚至是同一聯盟內)因 各隊選手契約規格不一致而產生勞動條件轉換爭議，職籃工會在此再次呼籲， 此刻正式啟動討論《選手制式契約》最好的時間點。

《選手制式契約》的主要功能，是確保所有選手和球團在公平、公正和透明的 條件下合作，避免因契約條款不一致而引發糾紛。它保障選手的基本勞動權益， 如薪酬、保障及後勤照顧條件等;同時也維護聯盟和球團的利益，確保秩序和 穩定運作，並為解決爭議提供明確的參考依據及管道。

工會提出的範本包含以下要素:

⚫ 選手義務 (勞務配合、保密義務、肖像授權、假球防治)

⚫ 球團義務 (給付報酬、保險、職涯後勤照顧)

⚫ 競技規範 (專業表現與懲處)

⚫ 契約更新 (包含選擇權、優先續約權等各式身份)

⚫ 紛爭解決機制

先進各國的產業經驗告訴我們，《選手制式契約》是「提升產業發展專業程度， 進而吸引更多的資源、人才和受眾」的關鍵驅動因子。

為避免近期外籍生制度調整中，未能充分參考利害關係人意見的情形再次發生， 職籃工會呼籲:「新聯盟進行攸關勞動條件的制度討論與決策時，應該更充分 符合勞動法規中團體協約與勞資對話的精神，並應考慮讓工會以更主動的角色 參與」。而《選手制式契約》的討論，就是最合適的第一步。

綜上，工會近期已在積極安排拜訪各球團提出建議並交流，希望藉由勞資合作， 推動健康、有序的職籃產業環境。

期待在台灣職業籃球嶄新旅程開啟之際，職籃工會能與聯盟與各球團啟動開放 並充分對話的可能，構築起勞資對等、互相尊重的健全發展模式，並邁出台灣 籃球長遠發展的重要一步。