運動雲

>

雙職籃合併　職籃工會推《選手制式契約》

▲職籃工會推《選手制式契約》。（圖／台北市職業籃球員職業工會提供）

▲職籃工會推《選手制式契約》。（圖／台北市職業籃球員職業工會提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣近期PLG、T1雙職籃傳出將走向合併一途，台北市職業籃球員職業工會7日晚間發出聲明，強調將致力推動《選手制式契約》，希望奠定台灣籃球的長遠發展基石。

職籃工會聲明如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

新職籃聯盟的成立，絕對是台灣籃球運動發展的又一里程碑，而在進入新聯盟 之規章制度討論之際，職籃工會認為，接下來如能循序漸進的「採納專業和多 元意見，並與國際接軌」，透過典章制度的完善，才能讓新聯盟展現產業金字塔 頂端的價值。而這其中的重中之重，必然是《選手制式契約》的討論。

回顧過去兩聯盟並存時期，針對攸關選手勞動權益與交易框架的制式契約討論， 或因各聯盟考量競爭現實，較難耗費心力精進制度，致使工會在去年 7 月提供 給各聯盟參考的範本與後續討論，至今仍未能展開正式協商。

如今新聯盟成立在即，為避免後續再次發生過往跨聯盟(甚至是同一聯盟內)因 各隊選手契約規格不一致而產生勞動條件轉換爭議，職籃工會在此再次呼籲， 此刻正式啟動討論《選手制式契約》最好的時間點。

《選手制式契約》的主要功能，是確保所有選手和球團在公平、公正和透明的 條件下合作，避免因契約條款不一致而引發糾紛。它保障選手的基本勞動權益， 如薪酬、保障及後勤照顧條件等;同時也維護聯盟和球團的利益，確保秩序和 穩定運作，並為解決爭議提供明確的參考依據及管道。

工會提出的範本包含以下要素:
⚫ 選手義務 (勞務配合、保密義務、肖像授權、假球防治)

⚫ 球團義務 (給付報酬、保險、職涯後勤照顧)
⚫ 競技規範 (專業表現與懲處)
⚫ 契約更新 (包含選擇權、優先續約權等各式身份)
⚫ 紛爭解決機制

先進各國的產業經驗告訴我們，《選手制式契約》是「提升產業發展專業程度， 進而吸引更多的資源、人才和受眾」的關鍵驅動因子。

為避免近期外籍生制度調整中，未能充分參考利害關係人意見的情形再次發生， 職籃工會呼籲:「新聯盟進行攸關勞動條件的制度討論與決策時，應該更充分 符合勞動法規中團體協約與勞資對話的精神，並應考慮讓工會以更主動的角色 參與」。而《選手制式契約》的討論，就是最合適的第一步。

綜上，工會近期已在積極安排拜訪各球團提出建議並交流，希望藉由勞資合作， 推動健康、有序的職籃產業環境。
期待在台灣職業籃球嶄新旅程開啟之際，職籃工會能與聯盟與各球團啟動開放 並充分對話的可能，構築起勞資對等、互相尊重的健全發展模式，並邁出台灣 籃球長遠發展的重要一步。

關鍵字： 職籃工會選手制式契約

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

布朗尼夏季聯賽首秀拿4分　詹皇霸氣喊話：數據不重要

布朗尼夏季聯賽首秀拿4分　詹皇霸氣喊話：數據不重要

快訊／日本第1控衛挑戰NBA　河村勇輝與灰熊簽Exhibit-10合約

快訊／日本第1控衛挑戰NBA　河村勇輝與灰熊簽Exhibit-10合約

3度參賽終奪冠　Bogie奪Dance Your Style台灣大賽冠軍前進孟買

3度參賽終奪冠　Bogie奪Dance Your Style台灣大賽冠軍前進孟買

2024安聯小小世界盃決賽開踢　全國35隊拚冠軍冰淇淋金盃

2024安聯小小世界盃決賽開踢　全國35隊拚冠軍冰淇淋金盃

新職籃廢除外籍生制度爭議　政大男籃領隊姜豐年發聲明請命

新職籃廢除外籍生制度爭議　政大男籃領隊姜豐年發聲明請命

再續籃球夢　谷毛唯嘉力挺花蓮橘子猿闖EMPOWER Finals

再續籃球夢　谷毛唯嘉力挺花蓮橘子猿闖EMPOWER Finals

備戰奧運　林昀儒陳思羽WTT曼谷球星挑戰賽晉8強

備戰奧運　林昀儒陳思羽WTT曼谷球星挑戰賽晉8強

錯過賽外藥檢風波落幕　「台灣蝶王」王冠閎確定前進巴黎奧運

錯過賽外藥檢風波落幕　「台灣蝶王」王冠閎確定前進巴黎奧運

快訊／夢想家4將續約　陳振傑吳家駿李德威盧冠良全留人

快訊／夢想家4將續約　陳振傑吳家駿李德威盧冠良全留人

「詹皇之子」身份太沉重？　布朗尼：我會過好每一天

「詹皇之子」身份太沉重？　布朗尼：我會過好每一天

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

熱門新聞

快訊／白椅吃球？岳政華大巨蛋全壘打有爭議　餅總「跨欄」抗議

大谷翔平本季第28轟出爐生涯200轟Ｍ1　道奇連2天暢飲釀酒人

快訊／瓊斯盃「抗日慘案」再現！　中華白狂輸日本女籃52分

「最性感運動員」再戰巴黎奧運！　場邊激吻照曝光驚傳死會

有策略仍難以攻破勝騎士　平野惠一稱讚獅子軍守備

走過父喪之痛奪生涯60勝　德保拉：未來每一勝都獻給祂

讀者回應

﻿

熱門新聞

1岳政華大巨蛋全壘打有爭議　餅總激動「跨欄」抗議

2大谷翔平本季第28轟　生涯兩百轟Ｍ1

3瓊斯盃中華白　狂輸日本女籃52分

4「最性感運動員」再戰巴黎奧運！　驚傳死會了

5難攻勝騎士　平野惠一讚獅子軍守備

最新新聞

1徐若熙本季首優質　味全完封台鋼

2兄弟大巨蛋3連勝橫掃獅子軍

3統一獅大巨蛋主場進帳超過5千萬

4瓊斯盃中華白　狂輸日本女籃52分

5接三壘指導　鄧蒔陽：白頭髮暴增

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

最美體育記者宮河麻耶開球！　難忘台灣小籠包「明天就去吃」

「證件妹」前進巴黎奧運　吳佳穎爆料選手證照片自己拍的

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

中空背心加短裙融合棒球元素 統一獅Uni-Girls加新血更活潑

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366