布朗尼夏季聯賽首秀拿4分　詹皇霸氣喊話：數據不重要

▲布朗尼夏季聯賽首戰僅拿4分進帳。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

「詹皇之子」布朗尼(Bronny James)在NBA夏季聯賽首秀，台灣時間7日正式登場，最終布朗尼先發上陣拿下4分、2籃板、2助攻、1抄截，所屬洛杉磯湖人也以94比108敗給沙加緬度國王。不過老爸詹姆斯(LeBron James)卻直言，「夏季聯賽打得好或不好，其實都無關緊要，只希望布朗尼持續成長，變得越來越好！」

詹姆斯與一票聯盟頂尖球星，正為美國男籃備戰本屆巴黎奧運如火如荼展開集訓，不過詹皇對於寶貝兒子布朗尼的夏季聯賽動向，依舊表達高度關注。

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談到此次布朗尼在夏季聯賽的展望，詹皇表示，「就是讓他體驗一下NBA，比賽的節奏與身體對抗，無論他打得好不好，都無關緊要，我只是想讓他持續成長。」

詹姆斯甚至直言，「你不可能從夏季聯賽的數據獲得任何東西，然後在賽季開始將其導入利用，唯一重要的事情就是變得更好，我感覺不朗尼每天都在說自己變得更好，每一次訓練，他都覺得自己越來越好，這才是唯一重要的事情。」

此戰布朗尼9次出手，僅靠切入、中距離命中兩球拿下4分，湖人所屬發展聯盟教練強森(Dane Johnson)就表示，「布朗尼要學習的東西還非常多，像是運用自己的身體，如果他在切入加速時懂得運用肩膀，這些都會讓他開始建立更多自信。」

▲目前正在美國男籃備戰集訓的詹皇，認為布朗尼在夏季聯賽的數據並不重要。（圖／CFP）