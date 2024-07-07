快訊／日本第1控衛挑戰NBA　河村勇輝與灰熊簽Exhibit-10合約

記者杜奕君／綜合報導

就在日本男籃即將前進挑戰巴黎奧運之際，陣中明星主力控衛河村勇輝又傳來令日本球迷振奮消息，這位23歲年輕小將預計將在9月將與NBA曼菲斯灰熊簽下Exhibit-10合約，並赴美參與球隊訓練營，挑戰前進NBA殿堂機會。

身高僅172公分的河村勇輝，不僅是日本男籃取得此次巴黎奧運門票的關鍵要角，在日本職籃B.League更是人氣、實力兼具的超級新星，2023-24賽季平均可繳出20.9分、3籃板、8.1助攻、1抄截，整體表現相當出色。

根據美國及日本媒體報導，河村勇輝確定將與NBA灰熊隊簽下Exhibit-10合約，他預計將在9月與球團簽約，隨後赴美參與球隊訓練營，並希望能獲得正式NBA合約，參與10月開打的NBA 2024-25賽季。

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所謂「Exhibit-10合約」，是指NBA球團可與球員簽下的非保障最低薪資合約，且不會佔用球隊薪資空間，當該名球員在例行賽被登錄於球隊名單中，該合約將有機會轉為雙向合約。

日前包括有「日本柯瑞」稱號的日本男籃新世代主力射手富永啓生，在今年NBA選秀會落選後，也和NBA印第安納溜馬簽下一紙Exhibit-10合約，持續挑戰爭取登上NBA舞台機會。

▲日本男籃主控河村勇輝將挑戰NBA與灰熊簽下Exhibit-10合約。（圖／CFP）