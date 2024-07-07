3度參賽終奪冠　Bogie奪Dance Your Style台灣大賽冠軍前進孟買

▲Bogie奪Dance Your Style台灣大賽冠軍前進孟買。（圖／Red Bull提供）

記者杜奕君／綜合報導

台北市信義區ATT 4 FUN前廣場6日上演年度最盛大街舞派對，Red Bull Dance Your Style台灣大賽在此熱烈登場。活動現場人氣爆棚，觀眾擠得水泄不通，共同見證全台最強舞者誕生。最終由擅長Waacking、Voguing的Bogie（大可）一路過關斬將，獲得現場觀眾評審的青睞，奪下台灣冠軍的寶座。他將於11月9日代表台灣前往印度孟買，全球舞者同台競技，爭奪世界第一的榮耀。

Bogie在冠軍賽中與來自IP LOCKERS的Benson（陳炳勲）對戰，以強力的上肢力量使出揮臂動作、迅速的旋轉和轉身，並在DJ播放的經典華文舞曲《三天三夜》中，完美展現Waacking、Voguing的流暢舞姿，將全場氣氛推向最高潮，最終奪下2024年度台灣冠軍。

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Bogie表示，他對於能夠獲得冠軍感到非常驚訝，並感謝所有觀眾的支持和信任。他認為自己獲勝的關鍵在於做自己，享受比賽。對於即將代表台灣前往印度孟買參加世界總決賽，他期許自己能夠透過舞蹈讓世界看到台灣。

賽前由Red Bull 3Style冠軍DJ DINPEI為賽事暖場，賽事中DJ Afuro George以流行音樂隨機出題，舞者們輪番對尬，舞動不同曲風，包含日韓及西洋流行歌，舞曲、嘻哈、饒舌輪番播送，也有華語經典周杰倫經典說唱曲《本草綱目》、男團ENERGY爆紅的《星期五晚上》引爆全場跟唱、隨旋律搖擺成為一場以舞蹈音樂碰出的派對。

Red Bull Dance Your Style台灣大賽自2019年起舉辦，本屆集結了包含Waacking、Voguing、Hip-Hop、Krumping、Dancehall、Tutting、Popping、Locking等多元舞蹈風格，各舞風的佼佼者參賽輪番對抗，匯集全台各擅不同舞風、獨具魅力的舞者，有街舞男神之稱的Popping Ed（田一德）、多位藝人御用舞者YaChun雅君（徐雅君）、北中南三校校園冠軍等16名舞者輪番較勁。

▲Red Bull Dance Your Style台灣大賽在台北市信義區火熱開戰。（圖／Red Bull提供）