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瓊斯盃中華白又輸日本女籃52分　錢薇娟：新莊慘案第2樁

▲中華白錢薇娟、劉希曄、陳昱潔、尹湘雲，日本女籃宮城楽子。（圖／籃協提供）

▲中華白今日在瓊斯盃也以52分慘敗給日本女籃，錢薇娟直言是新莊慘案第2樁。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

繼昨天中華藍以51分之差慘敗給以U22大學明星隊為主體的日本女籃，7日中華白面對日本女籃，最終也以42比94，慘敗52分收場。賽後中華白總教練，也是台灣女籃傳奇球星錢薇娟就直言，「和中華藍一樣，比賽有點被『複製貼上』，我們的女籃菁英都在這裡，打出這樣的成績，確實是新莊慘案第2樁。」

此次日本女籃以U22的大學隊好手為主體參戰瓊斯盃，面對擁有3名去年成都世大運國手，不過繼首戰以51分大勝中華藍後，今日面對中華白，最終又以52分贏球笑擁2連勝。

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中華白總教練錢薇娟賽後無奈表示，「比賽結束，我在休息室跟球員講，和中華藍同樣的球賽，有點被『複製貼上』，不管誰沒參加，我們的台灣女籃菁英都在這裡，打出這樣的成績，就是我們和日本兩隊的差距，我們必須從訓練上改變這個差距，可以說是『新莊慘案』第2樁。」

▲中華白錢薇娟、劉希曄、陳昱潔、尹湘雲，日本女籃宮城楽子。（圖／籃協提供）

▲日本女籃宮城楽子首度出征國際賽，強調要用速度強項替球隊帶來貢獻。（圖／籃協提供）

錢薇娟也點出，「這兩天的失誤量飆高，節奏、身體的力量、素質跟日本隊差距真的太大，國內的比賽對於防守身體接觸這件事，應該更鼓勵身體接觸，國內的尺度大概是這樣，所以球員用身體去對抗的比例真的太低了，面對日本這麼強悍的對手，技術上反而沒有辦法施展。」

▲中華白錢薇娟、劉希曄、陳昱潔、尹湘雲，日本女籃宮城楽子。（圖／籃協提供）

▲中華白小將尹湘雲今日上場一度打出佳作。（圖／籃協提供）

關鍵字： 瓊斯盃中華白錢薇娟台籃日本女籃

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