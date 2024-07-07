運動雲

>

瓊斯盃中華藍女籃贏了！　32分狂勝泰國喜迎本屆首勝

▲瓊斯盃中華藍宋瑞蓁、林育庭、彭詩晴。（圖／籃協提供）

▲瓊斯盃中華藍大勝泰國32分，宋瑞蓁高效率拿下7分、7助攻。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

瓊斯盃女籃7日晚間壓軸賽程，由地主中華藍迎戰泰國，中華藍在昨日首戰遭日本女籃以51分痛宰「震撼教育」後，今日全隊上緊發條，最終92比60大勝泰國女籃，喜迎本屆賽事首勝。

昨日面對日本大學明星隊，中華藍以51分之差慘敗顏面無光，今日面對實力差一截的泰國隊，中華藍果然開賽就展現強大求勝企圖，在12人上場11人有得分紀錄，團隊共4人得分上雙，包含廖瑋晴拿下全隊最高13分外帶4籃板、4抄截、2阻攻帶動下，最終32分之差大勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華藍也迎接本屆瓊斯盃團隊首勝，此戰團隊命中率達48.1%，三分球命中率更有41.9％的高水準演出，成為贏球最大關鍵。

中華藍總教練邱啟益表示，「今天的比賽強度沒有昨天那麼大，但今天球員們都找回應該有的節奏了！」

本屆賽事首度上陣的「閃電俠」宋瑞蓁，此戰高效率在13分44秒的上場時間內貢獻7分、7助攻，她笑說，「這是我此次瓊斯盃首度上場，學姊們有空檔我有把球送到，這點我就很滿意了。」

邱啟益也說，「我一開始開了24人大名單，宋瑞蓁是後面才補上來，她原本沒入選中華白，羅培甄剛好因傷退訓，她就補了上來。」

▲瓊斯盃中華藍宋瑞蓁、林育庭、彭詩晴。（圖／籃協提供）

▲彭詩晴相隔5年重返瓊斯盃舞台。（圖／籃協提供）
 

關鍵字： 瓊斯盃女籃彭詩晴宋瑞蓁邱啟益台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

瓊斯盃中華女籃沒5000元出賽費？　張承中：內部確認統一回應

瓊斯盃中華女籃沒5000元出賽費？　張承中：內部確認統一回應

瓊斯盃中華白又輸日本女籃52分　錢薇娟：新莊慘案第2樁

瓊斯盃中華白又輸日本女籃52分　錢薇娟：新莊慘案第2樁

快訊／瓊斯盃「抗日慘案」再現！　中華白狂輸日本女籃52分

快訊／瓊斯盃「抗日慘案」再現！　中華白狂輸日本女籃52分

雙職籃合併　職籃工會推《選手制式契約》

雙職籃合併　職籃工會推《選手制式契約》

布朗尼夏季聯賽首秀拿4分　詹皇霸氣喊話：數據不重要

布朗尼夏季聯賽首秀拿4分　詹皇霸氣喊話：數據不重要

快訊／日本第1控衛挑戰NBA　河村勇輝與灰熊簽Exhibit-10合約

快訊／日本第1控衛挑戰NBA　河村勇輝與灰熊簽Exhibit-10合約

3度參賽終奪冠　Bogie奪Dance Your Style台灣大賽冠軍前進孟買

3度參賽終奪冠　Bogie奪Dance Your Style台灣大賽冠軍前進孟買

2024安聯小小世界盃決賽開踢　全國35隊拚冠軍冰淇淋金盃

2024安聯小小世界盃決賽開踢　全國35隊拚冠軍冰淇淋金盃

新職籃廢除外籍生制度爭議　政大男籃領隊姜豐年發聲明請命

新職籃廢除外籍生制度爭議　政大男籃領隊姜豐年發聲明請命

再續籃球夢　谷毛唯嘉力挺花蓮橘子猿闖EMPOWER Finals

再續籃球夢　谷毛唯嘉力挺花蓮橘子猿闖EMPOWER Finals

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

熱門新聞

快訊／白椅吃球？岳政華大巨蛋全壘打有爭議　餅總「跨欄」抗議

大谷翔平本季第28轟出爐生涯200轟Ｍ1　道奇連2天暢飲釀酒人

快訊／瓊斯盃「抗日慘案」再現！　中華白狂輸日本女籃52分

平野惠一認大巨蛋椅子顏色影響全壘打判斷　岳政華不敢亂跑

大谷翔平30歲後首轟！　總教練讚嘆：毫無疑問的一擊

大巨蛋座椅「吃球」引爆爭議　統一獅領隊：需要改善

讀者回應

﻿

熱門新聞

1岳政華大巨蛋全壘打有爭議　餅總激動「跨欄」抗議

2大谷翔平本季第28轟　生涯兩百轟Ｍ1

3瓊斯盃中華白　狂輸日本女籃52分

4平野惠一認椅子顏色影響全壘打判斷

5大谷翔平30歲後首轟！

最新新聞

1喬治：我會努力將冠軍帶來費城！

2大巨蛋「吃球」爭議　獅：需要改善

3時隔5年返瓊斯盃　彭詩晴：該曝光了

4中信盃黑豹旗巡迴列車首度暑假啟航

5瓊斯盃中華藍贏了　32分狂勝泰國

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

最美體育記者宮河麻耶開球！　難忘台灣小籠包「明天就去吃」

「證件妹」前進巴黎奧運　吳佳穎爆料選手證照片自己拍的

張嗣漢、錢薇娟雙職籃會長合體現身　新職籃合併議題一概不回應

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

中空背心加短裙融合棒球元素 統一獅Uni-Girls加新血更活潑

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

探尋小琉球「死囝仔坑」　岩石一片褐紅：晚上別來

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366