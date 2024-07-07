瓊斯盃中華藍女籃贏了！　32分狂勝泰國喜迎本屆首勝

▲瓊斯盃中華藍大勝泰國32分，宋瑞蓁高效率拿下7分、7助攻。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

瓊斯盃女籃7日晚間壓軸賽程，由地主中華藍迎戰泰國，中華藍在昨日首戰遭日本女籃以51分痛宰「震撼教育」後，今日全隊上緊發條，最終92比60大勝泰國女籃，喜迎本屆賽事首勝。

昨日面對日本大學明星隊，中華藍以51分之差慘敗顏面無光，今日面對實力差一截的泰國隊，中華藍果然開賽就展現強大求勝企圖，在12人上場11人有得分紀錄，團隊共4人得分上雙，包含廖瑋晴拿下全隊最高13分外帶4籃板、4抄截、2阻攻帶動下，最終32分之差大勝。

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中華藍也迎接本屆瓊斯盃團隊首勝，此戰團隊命中率達48.1%，三分球命中率更有41.9％的高水準演出，成為贏球最大關鍵。

中華藍總教練邱啟益表示，「今天的比賽強度沒有昨天那麼大，但今天球員們都找回應該有的節奏了！」

本屆賽事首度上陣的「閃電俠」宋瑞蓁，此戰高效率在13分44秒的上場時間內貢獻7分、7助攻，她笑說，「這是我此次瓊斯盃首度上場，學姊們有空檔我有把球送到，這點我就很滿意了。」

邱啟益也說，「我一開始開了24人大名單，宋瑞蓁是後面才補上來，她原本沒入選中華白，羅培甄剛好因傷退訓，她就補了上來。」

▲彭詩晴相隔5年重返瓊斯盃舞台。（圖／籃協提供）

