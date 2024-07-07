瓊斯盃中華女籃沒5000元出賽費？　張承中：內部確認統一回應

▲瓊斯盃女籃兩隊，是否獲得比照男籃每人每場5000元出賽費引發關注。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第43屆瓊斯盃女籃賽事如火如荼進行，先前中華籃協與球員工會針對國家隊成員在本屆瓊斯盃賽事承諾給予每人每場「5000元」台幣出賽費。不過近日卻有傳聞指出，瓊斯盃中華藍、白女籃可能並不包含在此之內。對此，中華籃協副秘書長張承中緊急澄清表示，「這兩天等內部確認整理好，就會統一作出回應，亂傳一堆都沒用，等我們正式公佈才是最準確的。」

針對國家隊選手參賽協議，先前籃協與球員工會進行多次會議，其中針對瓊斯盃國手每場出賽，達成共識每名球員可獲得5000元出賽費，且男、女籃共4支瓊斯盃中華隊成員都適用。

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不過近日卻不斷有傳聞，指出瓊斯盃中華藍、白女籃成員，恐無法享有與男子隊成員相同，每一位球員每場5000元出賽費待遇，引發性別平權爭議。

有中華白女籃成員私下表示，「此次中華白連正式領隊都沒有，先前也聽到很多版本，有的說中華白成員可能沒有出賽費，有的說出賽費可能不到每場5000元，應該是一視同仁才對。」

對此，籃協副秘書長張承中則澄清表示，「關於女籃出賽費問題，這兩天內部確認整理好之後，籃協就會統一作出回應。現在亂傳一堆沒用，球員本身應該也搞不清楚狀況，什麼藍有白沒有，或是白有藍沒有都不對，一律要等我們正式公佈才準確。」

另外，針對日前職籃工會提出，本次瓊斯盃中華白女籃相關醫療、恢復設備都沒下文，對此，中華白隊成員也表示，「目前包括相關貼紮耗材都有，但是治療、恢復設備確實沒有到位，很多球員都還需要回到母隊進行恢復治療，還是希望能夠爭取相關後勤支援獲得改善。」

▲中華籃協表示，關於女籃選手出賽費議題會在近日統一作出回應。（圖／籃協提供）