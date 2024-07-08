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台籃複數歸化球員時代來臨　布依德瓊斯盃缺陣莫巴耶加入中華白

▲夢想家林俊吉、布依德，領航猿盧峻翔、沃許本。（圖／PLG提供）

▲布依德(左)因為在荷蘭陪產，確定缺席此次瓊斯盃。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

先前一度傳出籃協方面爭取第2位歸化球員布依德加入受到阻礙，籃協8日發出聲明強調體育署持續支持，但布依德因為在荷蘭陪產，確定缺席此次瓊斯盃，籃協將持續與他洽談歸化事宜，同時也緊急徵召政大外籍生莫巴耶加入中華白助陣，另外也將和麥卡洛溝通，確定中華男籃的「複數」歸化球員時代來臨。

籃協聲明稿如下：

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體育署針對協會爭取第2位歸化球員，一直均相當支持，體育署鄭世忠署長非常支持國家隊的改革與進步，針對國手權利義務保護，以及歸化球員的招募，體育署鄭署長都全力支持開創性作法。

7月6日所談的黃燈是誤會，係因目前布依德人在荷蘭陪太太待產，加上本次具體內容洽談和署作業時間，所以瓊斯盃來不及參與訓練和比賽。籃協仍會與布依德持續洽談歸化事宜。

體育署也支持籃協經選訓會議通過，邀請政治大學外籍生莫巴耶加入中華隊白隊，可與本土國手磨合，也可吸取國際賽經驗，也會是將來歸化球員的人選。

同時，籃協將不設限，同步與麥卡洛等其他可能人選溝通，中華男籃將迎向劃時代的新頁，複數歸化球員時代來臨！

▲▼2024UBA大專籃球聯賽決賽男子組冠軍戰，政大男籃莫巴耶。（圖／記者李毓康攝）

▲莫巴耶緊急加入瓊斯盃中華白隊助陣。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 布依德瓊斯盃莫巴耶歸化麥卡洛籃協台籃

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