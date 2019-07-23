CBA四少打出換血新希望　中華男籃下一步只盼歸化到位

▲中華男籃在以劉錚為首的CBA四少帶領下，已經展現換血接班氣勢。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／新北報導

2019年瓊斯盃日前圓滿落幕，中華男籃(中華藍)最終拿下5勝3敗，排名本屆第4名次，就比賽內容來看，算是水準以上演出，所謂的「CBA四少」劉錚、陳盈駿、周儀翔、胡瓏貿展現出的強大接班氣勢，也確實外界見識到中華男籃未來的核心主體架構，但究竟下一個歸化球員何時到位，顯然就是眼前當務之急。

和去年亞運如出一轍，以國家1隊陣容化身的中華男籃又一次打出精彩表現，但面對強敵南韓的歸化大將羅健兒，最終只能飲恨吞敗。

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平心而論，此次中華男籃總教練帕克確實讓所謂的CBA四少「放手一搏」，成為球隊最不可撼動的核心主力，加上主戰長人陳冠全，幾乎確定建構出未來幾年的中華隊先發陣容藍圖。

但除上述5人外，目前國家隊主力陣容還有誰能具備扛起團隊的實力及經驗值，或許也是這批換血國手需要再進步的最大目標。

上季SBL表現最出色的兩名本土戰將，年度MVP蔣淯安因西進NBL聯賽缺席此次賽事，而助攻王林韋翰則是因傷缺席大部分賽程狀態下，以SBL聯賽本身所產出的國手群，此次在關鍵時刻的被信任度及上場時間都明顯不足，該如何讓國內聯賽強度提升，讓本土球星擁有更多面對亞洲列強的實力及本錢，或許才是台灣籃壇紛紛擾擾不斷情況下，最應該重視的大方向。

另外，又一次的老生常談，此次瓊斯盃的歸化測試計畫，以結果來看可說是完全失敗，兩名測試洋將在瓊斯盃的入門測試，顯然都未過關。

彼德曼在瓊斯盃尚未開打就報銷，加上龐大略顯福態的身型，究竟是否適合中華隊的快速打法基調，答案顯然相當明顯。

至於2度來台打瓊斯盃的佛羅維斯，整個瓊斯盃出賽6場，在16.2分鐘的上場時間內繳出6分、5.3籃板、1.2阻攻，雖然有身高、拚勁也足，但球技方面進步幅度實在不大，即便歸化價碼實惠，恐怕也只能當成所謂的「備胎」人選。

CBA四少之一的周儀翔就表示，「經過這兩年的國際賽歷練，我對於這個陣容已經具備相當大的信心，這次瓊斯盃也證明了我們的隊形已經慢慢浮現，接下來真的就只差一口氣，希望歸化人選能夠趕緊一次到位，別再這樣來來去去的換人。」

在瓊斯盃階段性任務完成後，中華男籃下一個重點賽事，將是2020年2月的亞洲盃男籃資格賽，在還有將近7個月時間準備情況下，相關單位究竟是否能讓中華男籃最迫切需要的歸化球員出現，相信會是所有籃球人最大的期待。

▲佛羅維斯在本次瓊斯盃無論表現或被信任度都明顯不足。（圖／記者林敬旻攝）