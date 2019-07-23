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CBA四少打出換血新希望　中華男籃下一步只盼歸化到位

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▲▼瓊斯盃男籃,中華藍對韓國,劉錚。（圖／記者季相儒攝）

▲中華男籃在以劉錚為首的CBA四少帶領下，已經展現換血接班氣勢。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／新北報導

2019年瓊斯盃日前圓滿落幕，中華男籃(中華藍)最終拿下5勝3敗，排名本屆第4名次，就比賽內容來看，算是水準以上演出，所謂的「CBA四少」劉錚、陳盈駿、周儀翔、胡瓏貿展現出的強大接班氣勢，也確實外界見識到中華男籃未來的核心主體架構，但究竟下一個歸化球員何時到位，顯然就是眼前當務之急。

和去年亞運如出一轍，以國家1隊陣容化身的中華男籃又一次打出精彩表現，但面對強敵南韓的歸化大將羅健兒，最終只能飲恨吞敗。

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平心而論，此次中華男籃總教練帕克確實讓所謂的CBA四少「放手一搏」，成為球隊最不可撼動的核心主力，加上主戰長人陳冠全，幾乎確定建構出未來幾年的中華隊先發陣容藍圖。

但除上述5人外，目前國家隊主力陣容還有誰能具備扛起團隊的實力及經驗值，或許也是這批換血國手需要再進步的最大目標。

上季SBL表現最出色的兩名本土戰將，年度MVP蔣淯安因西進NBL聯賽缺席此次賽事，而助攻王林韋翰則是因傷缺席大部分賽程狀態下，以SBL聯賽本身所產出的國手群，此次在關鍵時刻的被信任度及上場時間都明顯不足，該如何讓國內聯賽強度提升，讓本土球星擁有更多面對亞洲列強的實力及本錢，或許才是台灣籃壇紛紛擾擾不斷情況下，最應該重視的大方向。

另外，又一次的老生常談，此次瓊斯盃的歸化測試計畫，以結果來看可說是完全失敗，兩名測試洋將在瓊斯盃的入門測試，顯然都未過關。

彼德曼在瓊斯盃尚未開打就報銷，加上龐大略顯福態的身型，究竟是否適合中華隊的快速打法基調，答案顯然相當明顯。

至於2度來台打瓊斯盃的佛羅維斯，整個瓊斯盃出賽6場，在16.2分鐘的上場時間內繳出6分、5.3籃板、1.2阻攻，雖然有身高、拚勁也足，但球技方面進步幅度實在不大，即便歸化價碼實惠，恐怕也只能當成所謂的「備胎」人選。

CBA四少之一的周儀翔就表示，「經過這兩年的國際賽歷練，我對於這個陣容已經具備相當大的信心，這次瓊斯盃也證明了我們的隊形已經慢慢浮現，接下來真的就只差一口氣，希望歸化人選能夠趕緊一次到位，別再這樣來來去去的換人。」

在瓊斯盃階段性任務完成後，中華男籃下一個重點賽事，將是2020年2月的亞洲盃男籃資格賽，在還有將近7個月時間準備情況下，相關單位究竟是否能讓中華男籃最迫切需要的歸化球員出現，相信會是所有籃球人最大的期待。

▲瓊斯盃中華藍、菲律賓，佛羅維斯灌籃。（圖／記者林敬旻攝）

▲佛羅維斯在本次瓊斯盃無論表現或被信任度都明顯不足。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 中華男籃瓊斯盃歸化球員彼德曼佛羅維斯陳盈駿劉錚胡瓏貿周儀翔籃球
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