SBL確定新賽季就擴編　謝典霖：目標8到10隊開打

▲籃協理事長謝典霖確定SBL將擴編至8到10隊，且希望新賽季就實施上路。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／新北報導

日前引起國內籃壇軒然大波的SBL「擴編」及「農場說」，21日在瓊斯盃現場，由中華籃協理事長謝典霖親上火線說明，謝典霖再次重申SBL增隊決心，並強調將不訂出新球隊加盟權利金，改以陣容有多少數量球員曾參與UBA及HBL聯賽為門檻，並希望新的SBL賽季，就以擴編成8至10隊的形式開打。

即便瓊斯盃戰況火熱，但近期台灣籃壇卻呈現動盪的多事之秋狀況，SBL日前傳出將轉型成為「農場」形式，並擴編成為8到10隊的聯賽隊數。

請繼續往下閱讀...

籃協理事長謝典霖21日緊急召開記者會說明，「絕對沒有降低SBL規格的意思，而是希望以活絡國內聯賽的基礎展開擴編，若CBL中華職籃大聯盟無法成局情況下，一定會將SBL以最高聯賽品質來維持。」

謝典霖重申，「目標這個新賽季，就將SBL擴編成為8至10隊的隊伍數量，至於過去領隊會議所提出的新加入球隊需繳交8000萬權利金門檻，我認為已經是不合時宜，也很難吸引新的隊伍加入，因此未來將改以陣容中有多少數量的球員打過UBA、HBL聯賽，做為參賽門檻限制。」

但目前籃協相關「擴編」說法，仍需經過SBL參賽球隊確定，籃協方面也透露，在瓊斯盃結束後，就會召集現有6球團舉行正式會議，希望這樣的設定「低標」做法，能讓更多球隊在SBL舞台亮相。

▲籃協強調仍將維持SBL為國內最高聯賽品質。（圖／記者季相儒攝）