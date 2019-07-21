運動雲

>

SBL確定新賽季就擴編　謝典霖：目標8到10隊開打

ETtoday運動雲

▲▼籃協理事長謝典霖出面開記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲籃協理事長謝典霖確定SBL將擴編至8到10隊，且希望新賽季就實施上路。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／新北報導

日前引起國內籃壇軒然大波的SBL「擴編」及「農場說」，21日在瓊斯盃現場，由中華籃協理事長謝典霖親上火線說明，謝典霖再次重申SBL增隊決心，並強調將不訂出新球隊加盟權利金，改以陣容有多少數量球員曾參與UBA及HBL聯賽為門檻，並希望新的SBL賽季，就以擴編成8至10隊的形式開打。

即便瓊斯盃戰況火熱，但近期台灣籃壇卻呈現動盪的多事之秋狀況，SBL日前傳出將轉型成為「農場」形式，並擴編成為8到10隊的聯賽隊數。

請繼續往下閱讀...

籃協理事長謝典霖21日緊急召開記者會說明，「絕對沒有降低SBL規格的意思，而是希望以活絡國內聯賽的基礎展開擴編，若CBL中華職籃大聯盟無法成局情況下，一定會將SBL以最高聯賽品質來維持。」

謝典霖重申，「目標這個新賽季，就將SBL擴編成為8至10隊的隊伍數量，至於過去領隊會議所提出的新加入球隊需繳交8000萬權利金門檻，我認為已經是不合時宜，也很難吸引新的隊伍加入，因此未來將改以陣容中有多少數量的球員打過UBA、HBL聯賽，做為參賽門檻限制。」

但目前籃協相關「擴編」說法，仍需經過SBL參賽球隊確定，籃協方面也透露，在瓊斯盃結束後，就會召集現有6球團舉行正式會議，希望這樣的設定「低標」做法，能讓更多球隊在SBL舞台亮相。

▲▼籃協理事長謝典霖出面開記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲籃協強調仍將維持SBL為國內最高聯賽品質。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 籃協謝典霖SBL擴編瓊斯盃中華隊中華男籃CBL農場ABL
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

瓊斯盃／參戰收穫滿滿　譚傑龍：目標每年都進中華隊

瓊斯盃／2測試洋將不堪用　帕克：返美找適合男籃歸化

瓊斯盃／菲傭兵軍團震撼教育　胡瓏貿：盡全力仍守不住

瓊斯盃／中菲大戰爆滿破7000人相挺　中華藍仍23分不敵菲律賓

熱門新聞

富邦、夢想家當台籃領頭羊　SBL將成8到10隊農場聯賽

光芒投手「魔球」軌跡超變態　違反人體工學引熱議

籃協有意轉型SBL　台灣ABL第3隊可能性？

已故強投哈勒戴卡特球獲真傳　李維拉爆洋基隊友很不爽

印尼公開賽／周天成搶賽末點握拳嘶吼　生涯首闖超級1000賽決賽

瓊斯盃／菲傭兵軍團震撼教育　胡瓏貿：盡全力仍守不住

讀者回應

﻿

最新新聞

1富邦追回2分　前5局2比8落後桃猿

2企聯射箭／凱撒獲上半季冠軍

3不再緊張害怕！吳東融下半季接1棒

4林羿豪與李承燁同年加盟讀賣巨人

5國民打者李承燁：後輩可以取代我

熱門新聞

1SBL將擴編　成8至10隊農場聯賽

2光芒投手丟魔球　變態軌跡引熱議

3台灣ABL第3隊可能性？

4前王牌哈勒戴卡特球　獲李維拉真傳

5周天成握拳嘶吼　生涯首闖超級1000決賽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

郭嚴文3分砲敲暈羅力　桃猿11比3斷富邦連勝

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

【中職話題】彭政閔澄清湖主場最終站 1076分締造中職新紀錄

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

蘇智傑三分砲帶動　獅9比4退猿收穫隊史第1600勝 統一獅VSLamigo桃猿 7/17

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366