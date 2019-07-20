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瓊斯盃／不當台版追夢綠　黃泓瀚喊話效法歐頓

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▲2019瓊斯盃，中華白vs印尼，黃泓瀚。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲黃泓瀚單場猛傳15助攻，擦亮控球前鋒招牌。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者杜奕君／新北報導

成為台灣籃壇新生代「控球前鋒」代表，身高190公分的黃泓瀚20日在瓊斯杯面對印尼之戰，單場猛傳15助攻，另外還包括7分、8籃板、5抄截超全面表現。在SBL賽場就被稱為「台版追夢綠」(指NBA勇士明星前鋒格林Draymond Green)，但黃泓瀚幽默表示，「我其實是死忠湖人迷，我比較喜歡歐頓(Lamar Odom)。」

本屆瓊斯盃不僅扛起中華白隊長重任，黃泓瀚在場上也屢屢利用拚勁與各國對手抗衡，20日對印尼之戰他打出個人瓊斯盃代表作，單場7分、8籃板、15助攻、5抄截表現極為亮眼，也重新擦亮「台版追夢綠」招牌。

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▲▼格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃泓瀚有「台版追夢綠」稱號。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，自自強國中開始，一路經歷HBL能仁家商到UBA健行科大，黃泓瀚都以主打內線為主，但從進入SBL與國家隊開始，他便逐步轉型所謂的「控球前鋒」，甚至在SBL新人年效力金酒時，還曾以控球身分上場效力。

對於「台版追夢綠」這個封號，黃泓瀚則笑說，「我是死忠湖人迷，我其實比較喜歡歐頓，接下來也希望自己持續進步，有朝一日能拚上國家1隊陣容。」

▲湖人布萊恩、歐頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲黃泓瀚笑稱自己喜歡的是前湖人明星前鋒歐頓。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 黃泓瀚中華男籃中華白追夢綠歐頓籃球
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