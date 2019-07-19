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瓊斯盃／「龍貓」再度大爆發　胡瓏貿轟24分領宰約旦

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▲▼ 瓊斯盃，中華藍，約旦 。（圖／記者洪偵源攝）

▲面對強敵約旦，胡瓏貿又爆發狂轟24分領軍取勝。（圖／記者洪偵源攝）

記者杜奕君／新北報導

瓊斯盃19日晚間壓軸戰役由中華藍對決強悍的約旦，目前暫居本屆瓊斯盃「得分王」的胡瓏貿再度大發神威，砍進5記三分球在內的24分，搭配周儀翔17分、劉錚15分，以及陳盈駿7分、6籃板、8助攻帶領下，中華藍下半場拉開超過20分領先，最終以89比70大勝約旦，戰績也站上本屆瓊斯盃第3位。

此戰開賽中華隊新飛人劉錚就火力全開，首節他頻頻利用速度撕裂約旦防線，單節個人有8分進帳，中華藍第2節再有黃聰瀚、張博勝替補挹注外線火力，已經手握15分超前。

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第3節中華藍主力更是群起出擊，陳盈駿、周儀翔、胡瓏貿接連三分球命中，令約旦防線疲於奔命。

▲▼ 瓊斯盃，中華藍，約旦 。（圖／記者洪偵源攝）

▲中華藍周儀翔此戰轟下17分表現出色。（圖／記者洪偵源攝）

末節「龍貓」再度上演個人秀，胡瓏貿不僅防守端打出強悍身手，隨後更是連續3記三分球破網，終場前2分57秒，中華藍已經取得86比61大幅領先，就此奠定勝果。

胡瓏貿此戰火力全開，個人三分球又是7投5中，進帳24分、3抄截，周儀翔拿下17分、3籃板、3助攻，劉錚15分、3籃板、4助攻及5抄截。
▲▼ 瓊斯盃，中華藍，約旦 。（圖／記者洪偵源攝） 

▲中華藍打出瓊斯盃最佳表現，89比70痛宰約旦。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 瓊斯盃胡瓏貿周儀翔劉錚陳盈駿約旦中華隊中華男籃籃球
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