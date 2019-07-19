瓊斯盃／日韓激戰對決　南韓被罵醒找回專注險勝

▲南韓坦言此戰專注度不足，才會與日本出現激烈拉鋸。（圖／記者洪偵源攝）

記者杜奕君／新北報導

瓊斯盃19日最經典刺激一役，就出現在「日韓對決」之戰，南韓以國家1隊黃金陣容出擊情況下，竟遭日本男籃國家2隊一路緊咬，最後關頭甚至一度僅有1分差距，但日本最後一擊失手情況下，最終南韓83比81驚險勝出，穩住目前第2名席位。

此次南韓及日本都不約而同派出國家隊出征本屆瓊斯盃，但不同於南韓以國家隊主力陣容為班底，日本則由年輕潛力新星為主體出戰，但這批日本男籃新星，反而在此次瓊斯盃打出驚人表現，甚至接連擊敗中華藍、中華白，排名僅次於菲律賓及南韓。

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19日南韓、日本對決，上半場南韓明顯輕敵未拿出最佳專注度，反觀日本則是一路緊咬，甚至在最後一度追成僅1分差，逼得南韓趕緊換上歸化大將羅健兒上陣，他隨後並完成兩罰中一罰球，加上日本逆轉三分未果，最終南韓就以兩分險勝。

賽後南韓兩名主力鋒線李承炫、崔俊龍都不約而同表示，「球隊在開賽確實沒有拿出該有的專注度，在下半場被教練點醒之後，才艱辛贏球，今天確實沒發揮出球隊最佳狀況，也不該以這麼少的分差取勝。」

日本男籃總教練海曼(Herman Mandole)表示，「對這支年輕的日本隊來說，贏球並非我們最重要的事，此次瓊斯盃的目的在於培育出更多年輕好手，他們也確實透過瓊斯盃獲得了成長。」

▲日本雖然以兩分差不敵南韓，但整體表現獲得肯定。（圖／記者洪偵源攝）