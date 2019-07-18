運動雲

>

瓊斯盃／中華白抗日惜敗　日本藍白雙宰

ETtoday運動雲

▲▼ 瓊斯盃，中華白，日本 。（圖／記者洪偵源攝）

▲中華白抗日，林庭謙拿下全隊最高14分。（圖／記者洪偵源攝）

記者杜奕君／新北報導

此次同樣以年輕國家隊「潛力股」出擊，中華白與日本男籃18日在瓊斯盃移師新莊後碰頭，此戰雙方前3節手感都呈現低迷，但日本在末節率先打出7比2猛烈攻勢，隨後安藤周人、橋本晃佑聯手鎖住勝果，最終日本驚險以68比60勝出，，讓中華白苦吞近期一波4連敗。

此戰兩支年輕接班梯隊交鋒，戰況從開賽就呈現激烈拉鋸，首節日本主力射手安藤周人便火力全開，單節個人獨拿8分進帳，但中華白展現均衡戰力，吳家駿、曾祥鈞都有穩定發揮，首節打完日本僅以17比15領先。

請繼續往下閱讀...

第2節日本輪到混血長人謝亞佛幸樹(Avi Schafer)禁區逞威，但中華白兩名射手陳昱瑞、林庭謙也開始得分加溫，林庭謙上半場最後一擊，日本還發生忘記防守烏龍，讓中華白上半場打完反以34比33超前。

下半場易籃再戰，雙方都呈現低迷進攻狀況，單節兩隊分別都僅拿13分，也讓中華白持續守住1分領先優勢。

但末節日本率先打出7比2猛攻，逼使中華白急喊暫停止血，隨後曾祥鈞禁區爆扣重燃團隊士氣，但關鍵時刻中華白追分總欠缺臨門一腳，但終場前2分29秒林庭謙一記幸運正面打板三分，但日本橋本晃佑在終場前2分8秒隨即回敬三分冷箭，讓日本以64比57超前。

不過終場前1分53秒，中華白靠著「國民姊夫」吳永盛三分球命中，又追成僅4分差，但日本當家射手安藤周人再度大膽切入得手奠定勝果，最終日本8分收勝。

▲▼ 瓊斯盃，中華白，日本 。（圖／記者洪偵源攝）

▲中華白抗日惜敗，日本此次瓊斯盃對上中華藍白都贏。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 中華白籃球林庭謙曾祥鈞吳永盛日本男籃安藤周人籃球瓊斯盃
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

推薦閱讀

瓊斯盃／西亞內戰　伊朗17歲小將領軍撂倒約旦肌肉陣

斷訊風波延燒　ELEVEN SPORTS自清強調永續服務精神

瓊斯盃／地貼風波終平息　新莊貼設位置大改保護球員

冠軍換冠軍？　ABL失泗水騎士卻有望補SBL王者富邦勇士

熱門新聞

印尼公開賽／戴資穎首局落後8分強心臟反超　直落二退泰晉8強

影／不服主審判決！史上最萌6歲教練遭驅逐出場

中職／萊福力出怪招違規　裁判賽後檢討認定欺騙行為

林書豪下季注定離開暴龍　簽佩恩當第3控衛滿額

中職／林宥穎甩棒惹議　萊福力甩回去：我只是順勢

中職／紀錄夜告別高雄　彭政閔感動語塞：929會哭的更慘

讀者回應

﻿

最新新聞

1抗日3輸　中華白仍有滿滿收穫

2日教頭：以為穩贏是大錯特錯

3派迪克初戰伯樂　賽前致敬已逝強投

4魏全體型好　陳瑞昌：很有爆發力

5體育署盼台銀、台啤、金酒回SBL

熱門新聞

1印尼公開賽／戴資穎直落二退泰晉8強

2影／史上最萌6歲教練遭驅逐出場

3萊福力出怪招　聯盟認定是違規

4林書豪注定離開暴龍　簽第三控衛

5林宥穎甩棒　萊福力回甩：順勢

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

帶著大腦嘴棒球-骰子型投手

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

中華職棒30周年07/09~07/014精彩投打(打者篇)

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

中職本週看點(2019/07/16~07/21)

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366