瓊斯盃／中華白抗日惜敗　日本藍白雙宰

▲中華白抗日，林庭謙拿下全隊最高14分。（圖／記者洪偵源攝）

記者杜奕君／新北報導

此次同樣以年輕國家隊「潛力股」出擊，中華白與日本男籃18日在瓊斯盃移師新莊後碰頭，此戰雙方前3節手感都呈現低迷，但日本在末節率先打出7比2猛烈攻勢，隨後安藤周人、橋本晃佑聯手鎖住勝果，最終日本驚險以68比60勝出，，讓中華白苦吞近期一波4連敗。

此戰兩支年輕接班梯隊交鋒，戰況從開賽就呈現激烈拉鋸，首節日本主力射手安藤周人便火力全開，單節個人獨拿8分進帳，但中華白展現均衡戰力，吳家駿、曾祥鈞都有穩定發揮，首節打完日本僅以17比15領先。

請繼續往下閱讀...

第2節日本輪到混血長人謝亞佛幸樹(Avi Schafer)禁區逞威，但中華白兩名射手陳昱瑞、林庭謙也開始得分加溫，林庭謙上半場最後一擊，日本還發生忘記防守烏龍，讓中華白上半場打完反以34比33超前。

下半場易籃再戰，雙方都呈現低迷進攻狀況，單節兩隊分別都僅拿13分，也讓中華白持續守住1分領先優勢。

但末節日本率先打出7比2猛攻，逼使中華白急喊暫停止血，隨後曾祥鈞禁區爆扣重燃團隊士氣，但關鍵時刻中華白追分總欠缺臨門一腳，但終場前2分29秒林庭謙一記幸運正面打板三分，但日本橋本晃佑在終場前2分8秒隨即回敬三分冷箭，讓日本以64比57超前。

不過終場前1分53秒，中華白靠著「國民姊夫」吳永盛三分球命中，又追成僅4分差，但日本當家射手安藤周人再度大膽切入得手奠定勝果，最終日本8分收勝。

▲中華白抗日惜敗，日本此次瓊斯盃對上中華藍白都贏。（圖／記者洪偵源攝）