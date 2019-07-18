冠軍換冠軍？　ABL失泗水騎士卻有望補SBL王者富邦勇士

▲富邦勇士傳出可能轉戰ABL東南亞職籃聯賽。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

新賽季的ABL東南職籃聯賽，很可能出現「失去冠軍，卻補進冠軍」的奇特狀況，據了解ABL上個賽季風光奪冠的印尼CLS泗水騎士，傳出下季可能將不再參賽ABL，而目前傳出台灣SBL上季年度總冠軍富邦勇士，可能提出申請，新賽季將以新莊為主場，正式轉戰ABL，形成「冠軍換冠軍」的另類戲碼。

日前CBL中華職籃籌組進度受挫，包括富邦、璞園及裕隆都正式向籌備處表達不參賽回覆，其中富邦更傳出球隊將另有安排，且動向很可能將是以新莊為主場腹地，正式轉戰ABL東南亞職籃聯賽。

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據了解，富邦球團可能已經向ABL提出加盟申請，按照目前ABL現有規章，包括一個國家可有3隊，且隊伍主場距離必須超過100公里等規定，若富邦勇士選擇加入，與台灣現有的另一支球隊寶島夢想家都不抵觸。

目前擔任中華藍領隊，也是夢想家老闆之一的陳建州也表示，「對於富邦勇士加入樂觀其成，希望能創造三贏局面，讓台灣籃球能走出去。」

但ABL也傳出上季冠軍印尼泗水騎士可能「不玩」，聯盟面臨上季冠軍撤走的窘況，泗水騎士向來在ABL有「魔鬼主場」之稱，該主場由於氣候溼熱且缺乏空調，往往出現嚴重打滑現象，令聯盟各隊都相當頭痛，且屢次提出抗議。

不過泗水騎士在2017-18賽季首度加入ABL拿下第7名後，上季就突飛猛進，並在冠軍賽上演大逆轉，最終以3勝2敗登頂封王。

因此下個賽季ABL可能面臨「沒有衛冕軍」，但卻有SBL冠軍加入挑戰的奇特狀況，和夢想家以股東制組軍為主不同，以企業集團體制為主的富邦若真加入ABL聯賽，屆時能創造出何等的主場規格，確實也令外界期待。

▲ABL傳出上季冠軍印尼泗水騎士可能不再參賽。（圖／資料照）