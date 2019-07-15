瓊斯盃／中華內戰　陳盈駿、劉錚、胡瓏貿挺藍隊10分勝出

▲陳盈駿此戰轟下20分、4籃板、7助攻表現亮眼。（圖／記者潘泓鈺）

記者杜奕君／台北報導

瓊斯盃15日壓軸賽事，由中華藍、白上演兄弟鬩牆內戰，此戰中華白吳永盛表現出色，全場轟下20分，但中華藍自第2節開始掌握全場攻守節奏，陳盈駿轟20分、4籃板、7助攻，劉錚16分、6籃板、3抄截，胡瓏貿也貢獻16分、12籃板佳作，幫助中華藍以87比77擊敗中華白，搶下本屆瓊斯盃第3勝。

開賽中華白小將氣勢如虹，「國民姊夫」吳永盛火力全開，包辦全隊前15分當中的12分，也幫助中華白取得25比17的領先優勢。

請繼續往下閱讀...

但第2節開始，中華藍展開猛烈追分，頻頻利用經驗及碰撞度優勢，製造站上罰球線機會，此節中華藍單節灌進29分，順利取得5分超前。

▲吳永盛此戰轟下中華白最高20分。（圖／記者潘泓鈺）

第3節中華藍持續加溫，特別是幾名替補上陣選手都有所發揮，張博勝三分命中，溫立煌甚至也上演快攻爆扣美技，讓中華藍領先幅度來到20分之多。

末節中華藍持續走馬換將，但終場前3分44秒，林庭謙急停跳投3分打得手，幫助中華白追近到13分差，不過此時中華藍再度換上陳盈駿、劉錚及胡瓏貿等主將，鎖定最後勝果，最終以10分差收勝。

今日其他賽程方面，南韓以117比55大勝印尼，菲律賓116比87賞給加拿大4連敗， 日本72比63擊敗強敵約旦。

▲劉錚仍是中華藍攻守要角。（圖／記者潘泓鈺）