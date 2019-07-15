運動雲

>

瓊斯盃／中華內戰　陳盈駿、劉錚、胡瓏貿挺藍隊10分勝出

ETtoday運動雲

▲2019瓊斯盃，中華藍vs中華白，陳盈駿。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲陳盈駿此戰轟下20分、4籃板、7助攻表現亮眼。（圖／記者潘泓鈺）

記者杜奕君／台北報導

瓊斯盃15日壓軸賽事，由中華藍、白上演兄弟鬩牆內戰，此戰中華白吳永盛表現出色，全場轟下20分，但中華藍自第2節開始掌握全場攻守節奏，陳盈駿轟20分、4籃板、7助攻，劉錚16分、6籃板、3抄截，胡瓏貿也貢獻16分、12籃板佳作，幫助中華藍以87比77擊敗中華白，搶下本屆瓊斯盃第3勝。

開賽中華白小將氣勢如虹，「國民姊夫」吳永盛火力全開，包辦全隊前15分當中的12分，也幫助中華白取得25比17的領先優勢。

請繼續往下閱讀...

但第2節開始，中華藍展開猛烈追分，頻頻利用經驗及碰撞度優勢，製造站上罰球線機會，此節中華藍單節灌進29分，順利取得5分超前。

▲2019瓊斯盃，中華藍vs中華白，吳永盛。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲吳永盛此戰轟下中華白最高20分。（圖／記者潘泓鈺）

第3節中華藍持續加溫，特別是幾名替補上陣選手都有所發揮，張博勝三分命中，溫立煌甚至也上演快攻爆扣美技，讓中華藍領先幅度來到20分之多。

末節中華藍持續走馬換將，但終場前3分44秒，林庭謙急停跳投3分打得手，幫助中華白追近到13分差，不過此時中華藍再度換上陳盈駿、劉錚及胡瓏貿等主將，鎖定最後勝果，最終以10分差收勝。

今日其他賽程方面，南韓以117比55大勝印尼，菲律賓116比87賞給加拿大4連敗， 日本72比63擊敗強敵約旦。

▲2019瓊斯盃，中華藍vs中華白，劉錚。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲劉錚仍是中華藍攻守要角。（圖／記者潘泓鈺

關鍵字： 瓊斯盃中華藍中華白陳盈駿劉錚胡龍貿吳永盛林庭謙籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

富邦、璞園、裕隆仍盼職業化　拒打CBL原因說分明

富邦勇士出走轉戰ABL聯賽？　陳建州：要把世界帶進來

富邦勇士醞釀出走加入ABL？　球隊表態確實另有計畫

影／CBL職籃確定破局　富邦、璞園、裕隆全部表態不打

熱門新聞

影／棒球發展150年來首見「盜一壘」！　獨盟測試新規則

溫網／謝淑薇、詹詠然都摘冠　台將大滿貫獲雙冠史上首次

影／CBL職籃確定破局　富邦、璞園、裕隆全部表態不打

溫網／喬科維奇擊敗費德勒連霸　5盤大戰4小時57分鐘賽史最久

溫網／謝淑薇女雙奪冠衝上世界第5　助攻搭檔登上球后寶座

中職／火爆折球棒、徒手撕毛巾　陳子豪又一怪力傳說

讀者回應

﻿

最新新聞

1費德勒透露打網球意義不是為守住紀錄

2瓊斯盃／帕克實現來台「使命」

3吳永盛：就要搶學長位子

4瓊斯盃／陳盈駿大讚吳永盛企圖心

5林冠均轉型控衛　陳盈駿給建議

熱門新聞

1棒球發展150年來首見「盜一壘」！

2溫網台將大滿貫獲雙冠史上首次

3CBL職籃確定破局　3隊表態不打

4喬科維奇最長一戰擊敗費德勒連霸

5謝淑薇女雙冠軍助攻搭檔登上球后

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

蘇緯達3打點賞猿4連敗　兄弟9比7奪2連勝

開球處女秀　瑞瑪席丹：摸球有快感

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

陳仕朋6局僅失1分　好投領富邦5比1贏統一

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

「易燃裝置」《時間都去哪兒了》跳到哭　羅志祥.易烊千璽淚眼兩相望
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366