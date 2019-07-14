新賽季NBA年度MVP是誰？　魔術強森預言：詹皇當選

▲詹姆斯新賽季必須帶領湖人嘗試重返西區季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2019-20賽季，湖人在擁有詹姆斯(LeBron James)與戴維斯(Anthony Davis)兩名超級球星坐鎮下，將以重返季後賽，甚至衝擊西冠為目標邁進。湖人退役傳奇球星魔術強森(Magic Johnson)也在個人推特大膽預言，認為詹皇就會是下個賽季，NBA的年度MVP得主。

加盟湖人首季，詹姆斯在聖誕節前，還領軍守住西區第4的優異戰績，但隨後詹姆斯出現大腿拉傷長期缺陣狀況，也讓湖人整體表現一落千丈，最終無緣重返西區季後賽。

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但今夏湖人找來另一位聯盟頂尖球星「一眉」戴維斯加盟，與詹姆斯合組夢幻連線，紫金軍團若能維持主力陣容健康出賽，確實有大好機會能朝季後賽叩關。上個賽季僅入選NBA年度第3隊的詹皇，也將有機會雪恥重新證明身價。

湖人退役傳奇球星魔術強森就在個人推特寫到，「我認為下個賽季的NBA年度MVP，就會是詹姆斯！」

2018-19賽季詹姆斯雖因傷缺陣多時，但仍繳出平均27.4分、8.4籃板、8.3助攻的亮眼表現。

▲魔術強森認為詹皇將是新賽季NBA年度MVP。（圖／達志影像／美聯社）