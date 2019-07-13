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瓊斯盃／陳盈駿OT致勝三分冷箭　中華藍91比88勝伊朗

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▲2019瓊斯盃，中華藍vs伊朗，陳盈駿。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲陳盈駿20分、7籃板，還包括延長賽致勝三分幫助中華藍擊敗伊朗。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者杜奕君／綜合報導

瓊斯盃首戰以兩分惜敗日本，中華藍13日面對以國家2隊出擊的伊朗，中華隊上半場雖取得12分大幅超前，但第3節開始多名主力遭遇犯規麻煩，讓伊朗趁勢扳成78平進入延長賽，延長賽劉錚、周儀翔、胡瓏貿合力包辦10分，加上陳盈駿終場前20.4秒致勝三分球，中華藍以91比88驚險勝出。

此戰中華藍選擇以「全本土」出擊，首戰表現不佳的歸化測試洋將佛羅維斯(John Florveus)此戰直接未獲登錄，由本土球員扛起對抗伊朗重任。但開賽中華藍就打出猛烈18比6猛攻，昨天抗日表現出色的胡瓏貿，首節持續火燙，個人連拿8分，隨後飛人劉錚更是火力全開，單節狂轟16分，在兩人聯手下，中華藍首節就以28比15大幅領先。

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第2節輪到新任隊長陳盈駿發威，在雙親到場觀戰力挺下，這位中華隊當家主控不僅有強勢切入突破美技，更在半場終了前飆進壓哨外線，上半場也貢獻12分，加上劉錚前兩節狂轟19分，聯手幫助中華藍半場48比36持續領超前。

▲2019瓊斯盃，中華藍vs伊朗，劉錚。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲劉錚此戰再度轟下27分表現出色。（圖／記者潘泓鈺攝）

但第3節中華藍遭遇亂流，開打僅2分4秒就連續5次犯規，禁區支柱陳冠全也身揹4犯暫時退場，伊朗大中鋒托拉比(Mohammad Torabi)一次切入重扣，更讓伊朗追到僅剩8分落後。

隨後伊朗持續掌握中華藍多位主力陷入犯規麻煩狀況，連番攻勢甚至追成僅1分差，但周柏臣此時禁區連拿5分，幫助中華藍穩住軍心，但第3節終了前2分8秒，伊朗終於追成56平，所幸周儀翔此時三分冷箭破網，幫助中華藍3節終了仍守住兩分超前。

末節中華藍雖一度將領先稍稍拉大至7分，但伊朗先靠托拉比禁區得手追平，隨後罰球取得1分超前。但終場前2分鐘，周儀翔底線三分球出手命中，幫助中華藍重新取得超前，但伊朗隨後再度追成75平。

中華藍此時喊出暫停，總教練帕克成功製造出空檔，讓劉錚在終場前44秒三分遠飆得手，但隨後伊朗也用三分回擊追平，但終場前15.6秒伊朗出現要命傳球失誤，讓中華藍有機會佈署最後一擊，但陳盈駿進攻意外滑倒，讓比賽進入延長。

延長賽伊朗率先開張，但劉錚靠著罰球加切入進帳3分，隨後周儀翔更是三分球外帶進攻補籃連拿5分，幫助中華藍在剩下1分20秒時取得1分超前。但伊朗順利追平後，終場前20.4秒陳盈駿大膽三分冷箭命中，幫助中華藍以3分在延長賽險勝。
▲2019瓊斯盃，中華藍vs伊朗，周儀翔。（圖／記者潘泓鈺攝） 

▲周儀翔延長賽關鍵跳出，全場也有14分進帳。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 中華藍瓊斯盃中華隊中華男籃劉錚陳盈駿胡瓏貿籃球伊朗
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