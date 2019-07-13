瓊斯盃／印尼NBA洋將加持好威　10分逆轉賞加拿大2連敗

▲印尼洋將傑爾斯禁區威力十足，賞給加拿大2連敗。（圖／記者洪偵源攝）

記者杜奕君／綜合報導

首日賽程輪空情況下，印尼成為瓊斯盃最後一支亮相隊伍，而印尼在曾被NBA湖人簽下的33歲洋將傑爾斯(C. J. Giles)15分、13籃板、2阻攻加持下，克服地3節還超過雙位數落後，最終80比70逆轉勝，賞給加拿大英屬哥倫比亞大學(UBC)2連敗。

昨日延長賽惜敗給中華白，擁有台灣好手譚傑龍的加拿大，今天當家U19男籃國手薛佛德(Grant Shephard)終於抵台，並趕在此戰面對印尼亮相。

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但首日輪空的印尼，此次帶來的洋將來頭不小，傑爾斯過去不僅曾就讀NCAA名校堪薩斯大學，更曾因在NBA夏季聯賽表現優異，被湖人簽下，可惜最終未能在NBA殿堂亮相。

傑爾斯後續也曾在湖人所屬發展聯盟球隊效力，也分別代表魔術、金塊及勇士出征夏季聯賽，2013年他也正式歸化巴林，代表巴林男籃出征國際賽。

此次傑爾斯隨印尼男籃來台，瓊斯盃首戰就表現出色，雖然開賽出現體力調節問題，後續又有犯規麻煩，但全場傑爾斯拿下15分、13籃板、2阻攻，表現相當亮眼。

加拿大前3節靠著射手克雷爾(Manroop Clair)猛砍6記三分球進帳22分，一度領先超過雙位數，但末節印尼本土群起，加上加拿大攻勢斷電，印尼末節上演大逆轉，最終10分之差收下瓊斯盃首勝。

此次隨母校英屬哥倫比亞大學返台打瓊斯盃的年輕長人譚傑龍，此戰上場17分24秒，沒有得分進帳，另有4籃板、2助攻、1抄截。

至於UBC大學頭號主將薛佛德，今日才抵達彰化的他，首次於瓊斯盃登場則拿下10分、7籃板、1抄截、2阻攻。

▲加拿大U19國手薛佛德趕抵彰化就馬上出賽。（圖／記者洪偵源攝）