瓊斯盃／「菲」魚轟20分　菲爾普斯挺菲律賓狂取2連勝

▲菲律賓菲爾普斯在瓊斯盃前兩戰平均轟下22.5分，威力十分驚人。（圖／記者洪偵源攝）

記者杜奕君／綜合報導

「菲」魚好威！菲律賓繼2016年後再度以「Mighty Sports」組軍參戰瓊斯盃，這支匯集多位頂尖洋將的勁旅，也渴望複製3年前在瓊斯盃8戰全勝封王的結果。13日面對強敵約旦，菲律賓再度靠著曾來台打SBL的「飛魚」菲爾普斯(Eugene Phelps)轟下20分、5籃板、2阻攻，順利90比74贏球，強勢取得2連勝。

本屆瓊斯盃被視為奪冠熱門勁旅，菲律賓此戰面對強敵約旦，打來仍是毫不手軟，靠著菲爾普斯與柏克曼(Renaldo Balkman)兩名頂尖洋將撐場，即便打法強硬的約旦也頻頻吃癟，加上約旦主力老將阿巴斯(Zaid Abbas)因傷缺陣，菲律賓團隊輪番出擊，早早拉開近20分差距，最終16分贏得勝利，瓊斯盃取得2連勝佳績。

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曾效力SBL金酒男籃，綽號「飛魚」的菲爾普斯昨日首戰就狂轟25分，此戰面對西亞勁旅約旦，菲爾普斯打來仍相當強勢，不僅低位強攻頻頻肆虐約旦禁區，甚至向來不拿手的三分球，此戰都有命中紀錄，可說是本屆瓊斯盃的最強得分悍將。

除了菲爾普斯外，菲律賓陣中另一位擁有NBA資歷的禁區悍將柏克曼，此戰也貢獻17分、7籃板、2阻攻，兩人聯手的精采表現，也讓菲國男籃成為此次瓊斯盃封王的大熱門球隊。

▲菲律賓瓊斯盃狂取2連勝，成為奪冠大熱門。（圖／記者洪偵源攝）