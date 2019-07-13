瓊斯盃／中華白拚出好球　6分惜敗南韓國家1隊

▲中華白6分惜敗南韓，林庭謙連兩戰攻得全隊最高分。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者杜奕君／綜合報導

瓊斯盃13日中華白面對強敵南韓國家1隊，此戰中華白即便首節先發中鋒謝宗融就負傷退場，但白隊小將仍由林庭謙帶頭追分，第4節末段甚至逐步縮小落後差距，最終60比66小輸，吞下本屆瓊斯盃首敗。至於以國家隊主力出擊的南韓，則追平菲律賓，同樣搶下瓊斯盃2連勝。

此戰由國家2隊年輕世代化身的中華白，面對南韓國家隊主力陣容，開賽中華白小將打來毫無畏懼，但南韓歸化球員拉特里夫(Ricardo Ratliffe)不僅禁區籃板威力十足，中距離投射穩定度更帶給中華白極大麻煩，加上中華白先發中鋒「魔獸」謝宗融首節就因腳踝扭傷退場，禁區戰力更是吃緊。

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▲南韓歸化大將拉特里夫持續禁區制霸。（圖／記者潘泓鈺攝）

不過第2節替補上陣的曾祥鈞展現霸氣，即便先前赴日移訓同樣腳踝扭傷，但她一次強勢切入禁區爆扣得手，繼去年瓊斯盃後，連續兩年面對南韓國家隊都上演精采扣籃戲碼，也振奮滿場中華隊球迷士氣。

但南韓不愧為亞洲籃壇頂尖勁旅，陣中KBL職籃今年冠軍賽MVP李大成全場三分球13投6中，狂飆全場最高23分，加上拉特里夫(歸化名：羅健兒)全場15分、13籃板禁區制霸，最終南韓仍以6分之差收下2連勝。

▲南韓李大成6記三分球射下23分。（圖／記者潘泓鈺攝）

中華白此戰仍以林庭謙14分、2抄截最佳，吳永盛9分、周桂羽拿下8分、4籃板、3助攻進帳。

▲周桂羽此戰面對南韓國家1隊同樣表現出色。（圖／記者潘泓鈺攝）