運動雲

>

瓊斯盃／中華白拚出好球　6分惜敗南韓國家1隊

ETtoday運動雲

▲2019年瓊斯盃，中華白vs南韓，林庭謙。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲中華白6分惜敗南韓，林庭謙連兩戰攻得全隊最高分。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者杜奕君／綜合報導

瓊斯盃13日中華白面對強敵南韓國家1隊，此戰中華白即便首節先發中鋒謝宗融就負傷退場，但白隊小將仍由林庭謙帶頭追分，第4節末段甚至逐步縮小落後差距，最終60比66小輸，吞下本屆瓊斯盃首敗。至於以國家隊主力出擊的南韓，則追平菲律賓，同樣搶下瓊斯盃2連勝。

此戰由國家2隊年輕世代化身的中華白，面對南韓國家隊主力陣容，開賽中華白小將打來毫無畏懼，但南韓歸化球員拉特里夫(Ricardo Ratliffe)不僅禁區籃板威力十足，中距離投射穩定度更帶給中華白極大麻煩，加上中華白先發中鋒「魔獸」謝宗融首節就因腳踝扭傷退場，禁區戰力更是吃緊。

請繼續往下閱讀...

▲2019年瓊斯盃，中華白vs南韓，羅健兒（Ricardo Ratliffe）。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲南韓歸化大將拉特里夫持續禁區制霸。（圖／記者潘泓鈺攝）

不過第2節替補上陣的曾祥鈞展現霸氣，即便先前赴日移訓同樣腳踝扭傷，但她一次強勢切入禁區爆扣得手，繼去年瓊斯盃後，連續兩年面對南韓國家隊都上演精采扣籃戲碼，也振奮滿場中華隊球迷士氣。

但南韓不愧為亞洲籃壇頂尖勁旅，陣中KBL職籃今年冠軍賽MVP李大成全場三分球13投6中，狂飆全場最高23分，加上拉特里夫(歸化名：羅健兒)全場15分、13籃板禁區制霸，最終南韓仍以6分之差收下2連勝。

▲2019年瓊斯盃，中華白vs南韓，李大成。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲南韓李大成6記三分球射下23分。（圖／記者潘泓鈺攝）

中華白此戰仍以林庭謙14分、2抄截最佳，吳永盛9分、周桂羽拿下8分、4籃板、3助攻進帳。

▲2019年瓊斯盃，中華白vs南韓，周桂羽。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲周桂羽此戰面對南韓國家1隊同樣表現出色。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 中華白瓊斯盃林庭謙吳永盛南韓拉特里夫李大成
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

瓊斯盃／印尼NBA洋將加持好威　10分逆轉賞加拿大2連敗

瓊斯盃／「菲」魚轟20分　菲爾普斯挺菲律賓狂取2連勝

鬥牛士前進汽車城？　活塞有意簽下賈索

火箭補強鎖定小AI　美媒爆料：仍在尋求伊古達拉加盟

熱門新聞

中職／選秀後與國外接觸違反道德誠信　兄弟已通報聯盟

甲子園／0比55敗退破紀錄！主將投232球：盡力了

溫網／費德勒擊敗最強敵手納達爾　晉級決賽力爭第9冠　

中職／沒列入國際球員註冊　林瑞鈞暫時無法旅外

中職／國外球團測試選秀球員　「宋家豪事件」恐再上演

世錦賽最大奪冠熱門　世界羽聯預測是她不是戴資穎

讀者回應

﻿

最新新聞

1黃恩賜接球失誤釀禍　8上富邦5：1統一

2世大運跆拳團體賽　中華男女4強

3日職明星賽　近本光司完全打擊

4張志豪2分砲　7局結束象10：2猿

5瓊斯盃／曾祥鈞傷癒復出蓋金鐘奎

熱門新聞

1選秀後國外測試　兄弟：違反道德

2甲子園0比55敗！主將投232球

3費德勒擊敗納達爾晉級決賽

4沒列國際球員冊　林瑞鈞暫無旅外

5選秀後「宋家豪事件」恐再上演

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

川崎宗則亮相！味全公布夢幻教練團　2美職教練也來了

韓國瑜出席職棒30週年特展「歡迎日韓球隊來高雄培訓」

破紀錄！味全龍590＋20萬簽下狀元劉基鴻

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

【Far Away】蘭嶼：拼一個棒球奇蹟

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366