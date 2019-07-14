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迎衛少有信心　火箭：哈登願嘗試更多無球打法

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▲火箭哈登、衛斯布魯克。（圖／CFP）

▲火箭高層認為衛斯布魯克加盟後，哈登也會做出更多無球打法。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

今夏各隊在自由市場的「軍備競賽」，讓聯盟整體勢力版圖呈現大洗牌重整，而為了不讓西區列強專美於前，火箭也在最後階段補進新世代「大三元製造機」衛斯布魯克(Russell Westbrook)，與哈登(James Harden)合組最強MVP連線。美國媒體透露，火箭相信衛少能打出更高效表現，哈登也將轉型因應有更多無球打法。

當今NBA兩大「數據魔人」在休士頓正式合體，衛斯布魯克加入火箭後，該如何與哈登打出高效率表現，甚至兩人的球權分配，也成為外界高度關注及討論焦點。

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對此，《休士頓紀事報》就指出，火箭球團認為衛斯布魯克的到來，能夠解決球隊上季所面對的一些困境。

舉例來說，火箭上季在防守籃板球的掌握度上並不理想，但衛斯布魯克的防守籃板數量比聯盟任何後衛都還要高，在防守端確實能替火箭帶來貢獻。

另外，由於火箭陣中擁有多位外線射手，而衛斯布魯克同時和3名射手上場時，將會獲得更多攻擊籃框的空間，在對手為了防堵他的強勢切入下，包括哈登在內的球員將有更多外線空檔機會。

火箭高層也認為，在衛斯布魯克加盟後，哈燈會願意嘗試更多無球打法，這樣的調整會為兩人的搭配創造更多可能性。

▲火箭哈登、衛斯布魯克。（圖／CFP）

▲火箭MVP雙衛組合，新賽季充滿期待。（圖／CFP）

關鍵字： 衛斯布魯克火箭哈登NBA籃球
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