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瓊斯盃／約旦28分痛電印尼　2連敗後終迎瓊斯盃首勝

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▲▼ 瓊斯盃，印尼，約旦 。（圖／記者洪偵源攝）

▲約旦28分大勝印尼，終於喜迎本屆瓊斯盃首勝。（圖／記者洪偵源攝）

記者杜奕君／綜合報導

為備戰世界盃男籃賽，此次特別以國家隊陣容來台參戰瓊斯盃的約旦，不料首戰就折損大將阿巴斯(Zaid Abbas)，讓球隊連續兩天敗給南韓、菲律賓兩強苦吞2連敗後，14日約旦終於拿印尼開刀，下半場打出49比20的猛烈攻勢，最終79比51大勝印尼，終於喜迎本屆瓊斯盃首勝。

連兩戰輸給強敵南韓、菲律賓，2連敗的約旦此戰面對印尼，開賽打來仍然不輕鬆，上半場印尼在洋將傑爾斯(C. J. Giles)捍衛禁區情況下，還能與約旦互相抗衡，上半場打完印尼甚至還以31比30領先。

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但下半場開始，約旦發揮強悍球風本色，加上印尼傑爾斯頭部撞傷後表現下滑，約旦自第3節開始取得領先，末節更是打出26比6的猛烈攻勢，整個下半場合計49比20的壓倒性得分差距，讓約旦最終以28分之差大勝。

約旦小阿巴斯(Hashem Abbas)頂上哥哥因傷缺陣空缺，全場14分、12籃板、2抄截表現出色，也幫助約旦終於在本屆瓊斯盃開胡，目前戰績1勝2敗，至於輸球的印尼則是1勝1敗。

▲▼ 瓊斯盃，印尼，約旦 。（圖／記者洪偵源攝）

▲約旦的強勢打法，帶給印尼極大威脅。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 瓊斯盃約旦印尼小阿巴斯傑爾斯籃球
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