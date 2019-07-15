影／CBL職籃確定破局　富邦、璞園、裕隆全部表態不打

記者杜奕君／台北報導

CBL中華職籃大聯盟7月15日表態大限，確定富邦、璞園及裕隆3隊都表態不參加，這也讓CBL陷入破局困境，CBL籌備處稍早發表聲明，強調仍將繼續努力。但台灣籃球接下來將面臨何等困境，SBL或所謂的職籃該何去何從，仍充滿極大未知數。

▲上季SBL冠軍富邦勇士及璞園、裕隆，確定都不加入CBL職籃行列。（圖／記者季相儒攝）

請繼續往下閱讀...

CBL發表聲明如下：

原定7月15日各球團確定是否加入CBL中華職籃聯盟新賽季，璞園、富邦、裕隆表態不加入。

台灣籃球停滯20年，過去10年甚至不斷倒退。

球迷喪失熱情，現場冷清，收視下滑；

球星往外尋找天空，年輕球員不見未來；

市場商機節節下挫，籃球產業持續萎縮。

聯盟品牌形象失去價值，賽事招商不易，球團信心流失，職籃再造自是不易。

CBL中華職籃籌備超過半年，推動鼓勵企業投資職業運動政策修改有成，對職籃各方基礎也有詳盡擘劃和具體建設。球團經營職業運動可享費用加乘，有感節稅支出將具體縮減，是最短期直接效益；隨著舞台做好做大，中長期效益可以想見。

用心服務，市場做好做大，CBL中華職籃絕對有信心。

台灣籃球職業化的努力不會中止，CBL中華職籃不會放棄。

這是我們永遠的信念。

CBL中華職籃秘書長

唐旭鴻 中華職籃 CBL

▲CBL職籃確定暫告破局。（圖／記者杜奕君攝）