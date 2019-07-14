瓊斯盃／胡瓏貿狂轟35分　中華藍延長賽3分險勝加拿大

▲胡瓏貿全場狂轟35分、3籃板、3助攻領勝。（圖／記者洪偵源攝）

記者杜奕君／綜合報導

昨日艱辛在延長賽擊敗伊朗，中華藍14日在瓊斯盃面對擁有年輕台將譚傑龍在陣的加拿大英屬哥倫比亞大學，但此戰譚傑龍面對國家隊老大哥們，表現極為出色，全場拿下全隊次高17分。中華藍雖然又遭逼入延長賽，但靠著胡瓏貿猛砍國家隊生涯代表作35分，中華藍延長賽最終102比99贏球，收下2連勝。

此戰面對加拿大英屬哥倫比亞大學，中華藍總教練帕克選擇讓主控陳盈駿休兵，另一名主力控衛林韋翰也同樣輪休，並大膽起用李維哲擔任此戰先發主控，另外包括林郅為、郭少傑、溫立煌等人，都是本屆賽事首度登錄上陣。

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▲譚傑龍面對中華藍學長，全場也繳出17分佳作。（圖／記者洪偵源攝）

開賽中華藍就打出11比3猛烈攻勢，但加拿大隨後找到攻守節奏，譚傑龍更是連拿6分，幫助加拿大一度兩分逆轉超前。但胡瓏貿再度扮演砍分奇兵，首節個人三分球又是4投4中，中華藍首節與加拿大戰成25平。

第2節加拿大展開猛攻，當家主將也是加拿大U19國手薛佛德(Grant Shephard)領軍砍分，譚傑龍更是持續展現火燙手感，加拿大甚至一度取得7分領先，隨後陣中主力射手克雷爾(Manroop Clair)也持續外線發威，在他與譚傑龍各拿12分帶領下，加拿大半場44比39領先。

第3節加拿大又是連續4記三分球命中，一波19比8猛烈攻勢，此時領先幅度已經來到16分之多，但中華藍隨後終於甦醒，3節終了追成5分落後。

▲周儀翔貢獻22分、5籃板、4助攻、3抄截表現出色。（圖／記者洪偵源攝）

末節中華藍攻勢再起，周儀翔帶頭砍分，黃聰翰外線也加溫，讓中華藍打出11比2反擊，逆轉4分超前。不過加拿大此戰展現韌性，當家主將薛佛德兩罰俱中後，終場前3分51秒再度領軍77比76超前，但胡瓏貿一次禁區大轉身進算加罰吃掉譚傑龍，隨後胡瓏貿再度火鍋、助攻齊發，加上周儀翔連續兩記三分球命中，持續維持領先。

終場前28.2秒，薛佛德再度禁區製造犯規兩罰俱中，加拿大再度86比85超前，中華藍佈署暫停後，周儀翔三分雖未命中，但劉錚拚搶進攻籃板後製造譚傑龍犯規，劉錚同樣兩罰命中，中華藍又以1分超前。隨後加拿大執行最後一擊卻出現要命發球失誤，黃聰翰兩罰一中後，落後兩分的加拿大靠著布朗(Taylor Browne)一記時間終了前的追平補籃，硬是將比賽逼入延長。

延長賽中華藍由胡瓏貿兩罰俱中率先開張，但加拿大薛佛德禁區強勢得手追成90平，隨後胡瓏貿再度兩罰得手，加拿大薛佛德兩罰一中，隨後胡瓏貿弧頂猛飆三分命中，中華藍4分超前。終場前1分22秒，薛佛德再度禁區重扣得手追成1分差，但劉錚隨後切入完成3分打，讓中華藍手握4分領先，隨後周儀翔再度妙傳胡瓏貿快攻上籃得手，中華藍艱辛以3分險勝。



▲劉錚再度繳出20分、9籃板、5助攻、4抄截佳作。（圖／記者洪偵源攝）