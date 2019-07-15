富邦、璞園、裕隆仍盼職業化　拒打CBL原因說分明

▲富邦勇士傳出可能出走轉投ABL東南亞職籃聯賽。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

15日CBL中華職籃大聯盟確定宣告破局，包括富邦、璞園及裕隆都正式表態不參加籌組新職籃聯賽，其中上季SBL年度冠軍富邦勇士甚至傳出有意轉投ABL東南亞職業聯賽，未來僅留二軍參戰SBL。對此3隊也都正式說明，為何最終選擇不參加CBL原因，對於政策及行銷層面的信心度不足，可能就是最大主因。

雖然CBL籌備處表態不會放棄籌組職籃目標，但在富邦、璞園及裕隆都正式表態不打情況下，以現有台啤、台銀及原名金酒3隊，無論再湊上國內其餘球隊，整體星度與吸引度，顯然都明顯不足。

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向來對於「職業化」有著高度興趣，富邦球團傳出可能走向落實主、客場賽制的ABL東南亞職籃聯賽，或許也就不那麼令人意外。過去富邦少主蔡承儒就曾表態，希望擁有的職籃新局，並非只是「換湯不換藥」，而是要確實做出新的開創與改變。

▲璞園仍希望未來台灣籃壇能有職業化機會。（圖／資料照）

至於璞園方面，璞園球團也強調，「仍然希望朝向職業化目標來邁進，政府相關的租稅減免及補助也都立意良善，但現階段確實還沒看見邁向職業化的願景，是球團最終選擇拒絕CBL的最大主因。」

而老牌勁旅裕隆方面，裕隆球團表示，「對於CBL的政策及行銷執行方式仍有疑慮，相關政策及聯賽相關制度該如何實行，短時間內並未見到滿意的執行方式，因此最終選擇不投入CBL職籃聯賽。」

▲裕隆最終也選擇不加入CBL職籃。（圖／資料照）