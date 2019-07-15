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富邦勇士出走轉戰ABL聯賽？　陳建州：要把世界帶進來

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▲2019瓊斯盃，中華藍vs伊朗，陳建州。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲陳建州認為台灣籃球必須走出去和世界接軌。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

台灣籃壇15日驚爆超級震撼彈，除了CBL職籃確定破局外，表態不參加CBL的富邦勇士，更傳出可能以新莊為主場，轉戰ABL東南亞職業聯賽。對此目前擔任瓊斯盃中華藍領隊，也是ABL寶島夢想家幕後老闆之一的「黑人」陳建州表示，「樂見其成，台灣籃球現在要做的不僅是走出去，更要把世界給帶進來！」

CBL中華職籃大聯盟傳出「3缺1」，包括富邦、璞園及裕隆都正式表態不打情況下，目前狀況等同於宣告破局。但上季風光奪下隊史SBL首冠的富邦，更傳出可能出走轉戰ABL東南亞職籃聯賽，更為台灣籃壇投下一顆超級震撼彈。

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▲▼SBL冠軍戰第四戰,富邦勇士獲得總冠軍。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦勇士傳出可能轉戰ABL東南亞職籃聯賽。（圖／資料照）

目前擔任瓊斯盃中華藍領隊，也是ABL寶島夢想家老闆之一的陳建州就表示，「以個人身分來看，我樂見其成，現在台灣籃壇確實面臨了一定的困境，我們不僅要把台灣籃球帶出去，更希望把世界給帶進來，如果富邦勇士真的投入ABL，希望和夢想家會是相輔相成的關係。」

過去兩季，寶島夢想家成為ABL聯賽的票房保證，不僅主場行銷、票房開出紅盤，就連夢想家出征客場，往往都成人氣指標，陳建州不諱言，「當初成軍時，外界確實很多不看好與批評，但我們就是把事情給做好，用實際的成績與表現去證明。」

成軍首季，夢想家還是單季僅拿1勝的聯盟墊底球隊，但上季就搖身一變成為聯盟例行賽龍頭，也帶給了富邦勇士更多前進投入ABL的新思維。

據了解富邦勇士很可能將主場設在新莊，未來也將有二軍陣容持續於SBL奮戰，但主力一軍陣容將可能投入ABL職籃，與主場設在彰化的寶島夢想家攜手在ABL賽場拚戰。

陳建州強調，「以我個人的立場，目前當然希望重點還是放在瓊斯盃，這批中華藍、白的年輕國手，自己的籃球要自己救。在SBL方面也是如此，既然現在狀況已經明朗，也希望SBL能好好紮根，把台灣籃球做得更好，未來選手們才能有更好的舞台表現。」

▲▼夢想家最後主場週，王建民、米勒（Malcolm Miller）。（圖／寶島夢想家提供）

▲寶島夢想家近兩季在ABL造成的熱潮，確實帶給國內籃球更多新思維。（圖／資料照）

關鍵字： 陳建州富邦勇士寶島夢想家ABL籃球職籃CBL
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