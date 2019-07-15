富邦勇士醞釀出走加入ABL？　球隊表態確實另有計畫

▲上季SBL冠軍富邦勇士傳出可能投入ABL東南亞職籃聯賽。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

台灣籃壇15日恐再掀超級震撼彈！在CBL中華職籃大聯盟參賽「表態大限」，確定富邦、璞園、裕隆都不參賽，台灣職籃確定破局情況下，富邦勇士球團也發出聲明，強調球團正思考如何改變與提升，對於職業化，也已經有其他計畫。據傳富邦勇士很可能就此離開SBL，下一步可能轉投ABL東南亞職業籃球聯賽參戰。

15日CBL表態大限到來，包括上季SBL冠軍隊富邦，以及璞園、裕隆都確定表態不加入CBL職籃，這也幾乎等同於台灣籃球職業化瀕臨破局。

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但值得玩味之處在於，富邦勇士目前對於是否重返SBL，並未正式表態。球團稍早也發布聲明指出：7月15日是CBL籌備處訂定各隊表態期限，富邦勇士隊已決定不參加CBL。富邦一直以來不遺餘力地支持台灣籃球發展，並思考如何改變與提升，對於職業化這個重要的方向，球隊目前已另有其他的計畫。惟現階段相關規劃尚在進行中，待進一步確認後將向大家說明。

據傳目前確實有球隊正在評估，參加ABL東南亞職業籃球聯賽的可能性，倘若上季SBL冠軍真的選擇轉向ABL東南亞職籃聯賽發展，確實將對台灣籃球生態造成重大改變及衝擊。

對此富邦球團表示，「現階段對傳聞說法，暫時不予回應，球隊若有更進一步的計畫，會在第一時間向外界及球迷報告。」

▲寶島夢想家近兩季在ABL造成的熱潮，確實帶給國內籃球更多新思維。（圖／資料照）