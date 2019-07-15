運動雲

>

富邦勇士醞釀出走加入ABL？　球隊表態確實另有計畫

ETtoday運動雲

▲▼SBL冠軍戰第四戰,富邦勇士獲得總冠軍。（圖／記者季相儒攝）

▲上季SBL冠軍富邦勇士傳出可能投入ABL東南亞職籃聯賽。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

台灣籃壇15日恐再掀超級震撼彈！在CBL中華職籃大聯盟參賽「表態大限」，確定富邦、璞園、裕隆都不參賽，台灣職籃確定破局情況下，富邦勇士球團也發出聲明，強調球團正思考如何改變與提升，對於職業化，也已經有其他計畫。據傳富邦勇士很可能就此離開SBL，下一步可能轉投ABL東南亞職業籃球聯賽參戰。

15日CBL表態大限到來，包括上季SBL冠軍隊富邦，以及璞園、裕隆都確定表態不加入CBL職籃，這也幾乎等同於台灣籃球職業化瀕臨破局。

請繼續往下閱讀...

但值得玩味之處在於，富邦勇士目前對於是否重返SBL，並未正式表態。球團稍早也發布聲明指出：7月15日是CBL籌備處訂定各隊表態期限，富邦勇士隊已決定不參加CBL。富邦一直以來不遺餘力地支持台灣籃球發展，並思考如何改變與提升，對於職業化這個重要的方向，球隊目前已另有其他的計畫。惟現階段相關規劃尚在進行中，待進一步確認後將向大家說明。

據傳目前確實有球隊正在評估，參加ABL東南亞職業籃球聯賽的可能性，倘若上季SBL冠軍真的選擇轉向ABL東南亞職籃聯賽發展，確實將對台灣籃球生態造成重大改變及衝擊。

對此富邦球團表示，「現階段對傳聞說法，暫時不予回應，球隊若有更進一步的計畫，會在第一時間向外界及球迷報告。」

▲▼ 夢想家季後賽記者會，謝典霖、張承中。（圖／寶島夢想家提供）

▲寶島夢想家近兩季在ABL造成的熱潮，確實帶給國內籃球更多新思維。（圖／資料照）

關鍵字： 富邦勇士SBLABL籃球CBL職籃
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

推薦閱讀

影／CBL職籃確定破局　富邦、璞園、裕隆全部表態不打

俠客開啟事業第2春？　歐尼爾：退役投資賺比當球員多

CBL職籃打不打？　15日晚間17時揭曉

2019年NBA夏季聯賽　灰狼、灰熊爭冠

熱門新聞

影／棒球發展150年來首見「盜一壘」！　獨盟測試新規則

溫網／謝淑薇、詹詠然都摘冠　台將大滿貫獲雙冠史上首次

溫網／喬科維奇擊敗費德勒連霸　5盤大戰4小時57分鐘賽史最久

影／CBL職籃確定破局　富邦、璞園、裕隆全部表態不打

溫網／謝淑薇女雙奪冠衝上世界第5　助攻搭檔登上球后寶座

溫網／謝淑薇女雙奪冠！　相隔5年再度勇奪大滿貫

讀者回應

﻿

最新新聞

1統一與西武雙獅會　送王子飯店住宿券

20.2秒差距　林祐樂高盜壘阻殺率關鍵

3柏金斯批保羅太自傲很少鼓勵隊友

4喬帥手握16座大滿貫離納達爾不遠

5富邦勇士申請ABL　保留二軍打SBL

熱門新聞

1棒球發展150年來首見「盜一壘」！

2溫網台將大滿貫獲雙冠史上首次

3喬科維奇最長一戰擊敗費德勒連霸

4CBL職籃確定破局　3隊表態不打

5謝淑薇女雙冠軍助攻搭檔登上球后

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

蘇緯達3打點賞猿4連敗　兄弟9比7奪2連勝

開球處女秀　瑞瑪席丹：摸球有快感

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

陳仕朋6局僅失1分　好投領富邦5比1贏統一

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366