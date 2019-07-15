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CBL職籃打不打？　15日晚間17時揭曉

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▲中華職籃大聯盟CBL正式成立，目標11月2日開打。（圖／記者杜奕君攝）

▲CBL職籃究竟打不打，15日晚間就將揭曉。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

CBL中華職籃大聯盟究竟打不打？籌備處訂出的7月15日表態期限已到，據了解截至中午，包括富邦、璞園、裕隆3隊仍未正式表態，CBL秘書長唐旭鴻表示，「會在晚間17時發出正式新聞稿，確定CBL表態期限，各隊最後是否同意參賽。」台灣籃球能否2度迎來籃球職業化，今晚就將正式揭曉。

5月28日召開正式記者會，訂出「11月2日」開打遠景的CBL，後續卻面臨參賽隊數搞不定狀況，除了台啤、台銀兩支公營體系色彩球隊，以及原本受金酒冠名球隊由CBL秘書長唐旭鴻宣布參賽外，包括上季SBL冠軍富邦，以及兩支傳統勁旅璞園、裕隆，都仍未點頭答應參賽。

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後續包括體發會召集人張景森也邀約6隊球團代表，針對職籃開打後政府相關租稅減免及具體政策做出說明，CBL也再次訂出「7月15日」作為各隊最後表態大限日，盼職籃能於今年正式上路開打。

不過直到15日中午，包括富邦、璞園及裕隆都尚未向CBL表態，CBL秘書長唐旭鴻表示，「晚間17時將是最後期限，屆時CBL籌備處將會以正式新聞稿向外界說明最後結果。」

唐旭鴻強調，「目前政府及CBL方面，都釋出最大善意及相關政策面補助，希望球團能點頭參賽，不過截至中午，目前3隊都尚未正式表態。」

▲中華職籃大聯盟CBL正式成立，目標11月2日開打。（圖／記者杜奕君攝）

▲CBL職籃秘書長唐旭鴻。（圖／記者杜奕君攝）

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